Зачем в Японии усыновляют взрослых людей

Усыновление взрослых людей в Японии — довольно частая практика. Таким образом японцы избирают наследников, чтобы передать им свой семейный бизнес. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Более тысячи компаний, из ныне существующих в Японии, по данным аналитиков, были созданы по меньшей мере сотню лет назад. Как правило, это семейные фирмы, которые прошли уже через множество поколений.

Макоеши — усыновленный зять. Именно такой способ передачи наследства позволяет многим семейным компаниям оставаться всегда на плаву. Ряды бизнесов в Японии передают бразды правления именно таким способом. Если у семьи рождаются только дочери, то семья находит для них мужа, который и принимает эти имя и фамилию. А иногда бывает, что сыновья семейства недостаточно компетентны, и глава семейства может предпочти усыновить другого человека. Так, глава автопроизводителя Suzuki Осаму Судзуки является уже четвертым усыновленным главой корпорации.

Обычно, кандидатов ищут через специальные агентства или социальные сети. Как семья может найти наследника, так и наследник семью. При этом личные отношения между супругами также являются необходимой составляющей.