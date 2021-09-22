Kакое наследство досталось Крупской после смерти Ленина

Надежда Константиновна Крупская – жена и верный друг вождя мирового пролетариата – пережила своего супруга на 15 лет. Основное, что осталось ей от мужа – это главное дело его жизни, построение нового социалистического общества. И этому делу Надежда Константиновна верно служила до самой своей смерти в 1939 году.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Но помимо общих идеалов, у супругов непременно бывает, выражаясь юридическим языком и «совместно нажитое имущество». Что же осталось Надежде Константиновне после смерти ее Володи?

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Как знаменитые супруги жили до революции

Семейная жизнь Владимира Ульянова-Ленина и Надежды Крупской началась, что называется, без своего угла. Поженились они в Шушенском, обвенчались в церкви – только на этом условии Крупской было позволено последовать за женихом. Вместе с Надеждой в ссылку поехала и ее мать, не нашедшая в себе сил отпустить болезненную дочку в Сибирь одну. В Шушенском молодая семья снимала комнаты в просторном доме вдовы Петровой. Для венчания Владимир Ильич заказал своему знакомому, другому ссыльному, отлить обручальные кольца из медных пятаков. Эти кольца Надежда Константиновна потом берегла всю жизнь.

После ссылки чета отбыла за границу, где так же жила на съемных квартирах. Средства для безбедной, но, в целом, довольно скромной жизни им доставляла мать Ленина, перечислявшая сыну часть доходов от семейного имения Кокушкино. Позднее Ленин начал получать деньги и из партийной кассы РСДРП, но крайне скромные суммы. В 1913 году Надежда Константиновна, девушка из бедной дворянской семьи, внезапно стала богатой наследницей. Ее тетка оставила ей по завещанию 7 тысяч рублей — очень солидную по тем временам сумму. Большая часть этих денег ушла на операцию Надежды Константиновны по поводу базедовой болезни, а также на финансирование партийной газеты.

После революции: жизнь на казенных квартирах

Таким образом, за границей супруги никакого личного имущества не нажили, и в 1917 году, возвращаясь в Петроград, имели лишь самые необходимые вещи. В северной столице Ленин обосновался в доме, принадлежавшем до февральской революции балерине Матильде Кшесинской.

А когда столицу перенесли из Петрограда в Москву, чета поселилась в Кремле, в квартире, обустроенной для вождя на третьем этаже кремлевского Сената. Квартира была просторной: спальни самого Ленина и его жены, рабочий кабинет вождя, гостиная, комната младшей сестры Ленина, Марии. Рядом располагалась приемная, зал заседаний и коммутатор.

Разместили вождя, разумеется, со всеми возможными для страны, в которой идет Гражданская война, удобствами. Тем не менее обстановка квартиры выдавала более чем аскетичный быт. В ней даже не было ни одного нормального набора посуды – случайные тарелки и чашки, чиненые и перечиненные кастрюли на кухне. Сохранились записки Марии Ульяновой коменданту Кремля с просьбами выдать для квартиры вождя миски, настольную лампу, скалку, чайник Богатой в этом доме была только библиотека.

Последним прижизненным пристанищем Ленина стала подмосковная усадьба Горки.

До революции она принадлежала вдове известного промышленника Саввы Морозова. Большевики, придя к власти, устроили в имении «санаторию» для партийной элиты. Приезжающие сюда на отдых руководители страны могли селиться бесплатно, но за питание должны были платить. Приехав сюда, Ленин с женой и сестрой сначала поселился во флигеле, поскольку пышное убранство большого дома ему претило. Но после ранения, когда вождю требовался постоянный медицинский уход, его перевели в основное здание. Там было больше места, и можно было разместить врачей и сиделок. На этой казенной даче и завершились дни вождя.

После смерти Ленина

Овдовев, Крупская продолжала жить в казенной квартире в Кремле. В Горках обосновался брат Владимира Ильича, Дмитрий, которого не решились выселить. И только после его смерти в усадьбе был создан музей-заповедник.

Вдове Ленина была предоставлена госдача в селе Петрово-Дальнее в Подмосковье. Так, в казенном жилье Надежда Константиновна и прожила до конца жизни.

От мужа она унаследовала книги, бумаги и фотокарточки. И все это – от рукописей неизданных статей до фотографий и даже личных писем, каждый клочок бумаги, на котором было хоть слово, написанное почерком вождя – было изъято у вдовы Ленина. До самой своей смерти она сохранила лишь два кольца, отлитые из медного пятака. Те самые, которыми они с Владимиром Ильичом обручились в Шушенском.