Как в СССР хотели запустить человека в космос после войны

Бурный этап развития советской космонавтики приходится на 50-60-е годы 20-го века. Именно тогда Советский Союз впервые запустил в космос спутник, а затем осуществил первый полет человека за пределы земной атмосферы. Но еще до этого в нашей стране начали проводить масштабные работы по исследованию космоса.

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Первоначальные разработки

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Развитие ракетной отрасли в Советском Союзе началось сразу после окончания Великой Отечественной войны. Осенью 1945 года в НИИ-4 ракетной техники Академии артиллерийских наук инженеры Михаил Тихомиров и Николай Чернышев начали разрабатывать стратосферную ракету ВР-190». Ее сделали на основе немецкой баллистической ракеты «Фау-2», и советская разработка должна была обеспечить вертикальный полет двух пилотов на высоту до 200 км. Проект назвали «Победа».

Как отметил писатель и журналист Антон Первушин в своей книге «Красный космос. Звездные корабли Советской империи», с помощью проекта предполагалось исследовать условия невесомости в кратковременном свободном полете человека в герметической кабине, а также получить данные о верхних слоях атмосферы. Для этого Тихомиров и Чернышев предложили решения, которые нашли применение в современных космических аппаратах: парашютная система спуска, тормозной ракетный двигатель мягкой посадки, система разделения с применением пироболтов, электроконтактная штанга для упредительного зажигания двигателя мягкой посадки, бескатапультная герметическая кабина с системой обеспечения жизнедеятельности.

«Помимо научной и технической важности, проект, по нашему мнению, содержит элементы громадного политического и общественного значения, своевременная реализация которых позволит нашей Родине вписать страницы славы и бессмертия в анналы истории цивилизации. Изложенное, в силу исключительных перспектив, являющихся следствием дальнейшего, уже продуманного нами, развития проекта, заставляет нас, товарищ Сталин, обратиться к Вам с просьбой о помощи в деле развертывания работ, направленных к росту славы нашей Родины и расширению горизонтов науки»,

— отмечали ученые в письме Иосифу Сталину.

Лидер СССР, а также президент Академии наук страны Сергей Вавилов одобрили проект. Для отработки безопасного спуска отделяющейся головной части с приборами в институте утвердили тему исследований «Ракетный зонд», которую положительно оценил «отец советской космонавтики» Сергей Королев. Именно его конструкторское бюро через некоторое время взяло на себя работу по претворению в жизнь проекта «ВР-190», а Михаил Тихомиров и Николай Чернышев в нем больше не участвовали.

Развитие проекта под руководством Королева

В КБ Королёва в рамках проекта ВР-190 начали создавать высотные ракеты с герметическими головными частями, с системой жизнеобеспечения, системой аварийного спасения и выполнения полёта. Для проверки эффективности данных ракет вначале решили использовать животных, чтобы оценить влияние на них тех факторов, которые при полете будут воздействовать и на человека.

Первыми в истории животными, совершившими успешный суборбитальный космический полёт, стали собаки Дезик и Цыган, это произошло 22 июля 1951 года. Всего с 1951 по 1957 годы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области провели три серии полетов собак: в 1951 г. — на ракетах Р-1Б и Р-1В, в 1954-1957 гг. — на ракетах Р-1Д и Р-1Е, в 1957-1960 гг. — на ракетах Р-2А и Р-5А.

Однако проект так и не дошел до стадии полётов людей и был признан неперспективным из-за начавшихся работ по созданию орбитального пилотируемого корабля-спутника «Восток». Сам проект строго засекретили, а конструкторам, учёным и даже собакам дали псевдонимы. Впервые информация о развитии проекта и первых полётах собак на ракетах была официально раскрыта только в 1991 году.

Конспирологические теории