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52-килограммового сома выше человеческого роста выловили рыбаки в реке Урал

Lenta.ru
2 часа назад

В реке Урал, протекающей через Оренбургскую область в Ташлинском районе, рыбаки-любители поймали гигантского сома выше человеческого роста. Его вес составил 52 килограмма, а длина — 2,1 метра. Об этом сообщает издание ORENGRAD.

52-килограммового сома выловили рыбаки в реке Урал
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Местный житель Юрий Иванников рассказал, что на выходных 18-19 сентября он и его знакомые отправились порыбачить на реке. Такого «увесистого улова» никто не ждал, отметил россиянин. Большого сома тащили из воды в моторную лодку вдвоем, подсекая и помогая поддерживать его сочком.

Россиянин заявил, что это его самая большая пойманная рыба. При этом это не первая добыча огромных размеров, взятая на удочку, пояснил рыбак. В детстве он выловил вместе с отцом сома, весившего 49,5 килограмма. Затем в 2016-м россиянин смог вытащить из воды 40-килограммовую рыбу, а в 2017-м он справился с 42-килограммовым гигантом.

По приезде домой после удачного улова было решено, что «голова большой рыбы пойдет на вкусную уху, а остальное мясо закоптят и превратят в деликатес».

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