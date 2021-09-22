52-килограммового сома выловили рыбаки в реке Урал

В реке Урал, протекающей через Оренбургскую область в Ташлинском районе, рыбаки-любители поймали гигантского сома выше человеческого роста. Его вес составил 52 килограмма, а длина — 2,1 метра. Об этом сообщает издание ORENGRAD.

Местный житель Юрий Иванников рассказал, что на выходных 18-19 сентября он и его знакомые отправились порыбачить на реке. Такого «увесистого улова» никто не ждал, отметил россиянин. Большого сома тащили из воды в моторную лодку вдвоем, подсекая и помогая поддерживать его сочком.

Россиянин заявил, что это его самая большая пойманная рыба. При этом это не первая добыча огромных размеров, взятая на удочку, пояснил рыбак. В детстве он выловил вместе с отцом сома, весившего 49,5 килограмма. Затем в 2016-м россиянин смог вытащить из воды 40-килограммовую рыбу, а в 2017-м он справился с 42-килограммовым гигантом.