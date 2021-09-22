«Груз 200»: почему так называют погибших солдат в Афганистане

«Груз 200» — так стали называть цинковый гроб во время Афганской войны. Тогда тела погибших на чужбине солдат пребывали на их родину в ящиках, изготовленных из этого металла. По какой же причине процедура транспортировки усопших осуществляется именно в оцинкованных контейнерах?

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Груз 200

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До Афганского конфликта, длившегося с 1979 по 1989 год, многие советские граждане никогда даже не слышали о цинковых гробах. О том, что подобный метод транспортировки тел вообще существует, некоторые жители Союза узнали только после появления термина «груз 200». Именно им стали называть цинковые ящики, в которых возвращались в свои родные города погибшие в Афганистане солдаты. В жаргоне их ещё называли "цинки" и "консервы".

Цифра «200» в данном случае обозначает среднюю массу одного цинкового гроба с помещенным внутрь него телом умершего. Чаще всего термин «груз 200» применяется к скончавшимся военнослужащим, но на самом деле в ящиках из цинка перевозят не только их тела, но и тела гражданских лиц.

Правила перевозки

Перевозка тела человека, скончавшегося вдали от своего постоянного места жительства, осуществляется только в контейнере из цинка. Это правило действует во всех цивилизованных странах мира. Цинковый гроб с покойным должен быть запаян и помещен в чуть больший по размеру деревянный ящик. В промежуток между их стенками засыпают опилки. По прибытии в назначенный пункт усопший может быть захоронен прямо в цинковом гробу (особенно это касается сильно изувеченных тел), а также может быть изъят из него и перемещен в обычный гроб из дерева.

Цинковые контейнеры чаще всего перевозят в грузовых вагонах железнодорожного транспорта, а также в самолетах, совершающих регулярные авиарейсы. На руках у сопровождающего груз, кроме свидетельства о смерти, должны иметься справка от соответствующих санитарных органов (для предотвращения эпидемий опасных заболеваний) и справка о невложении, свидетельствующая о том, что в запаянном гробу нет никаких посторонних предметов.

Почему цинк?

Почему же власти большинства стран разрешают транспортировку тел исключительно в цинковых гробах? На это есть несколько причин. В первую очередь запаянный контейнер препятствует распространению неприятного запаха, зачастую исходящего от трупа. Во-вторых, благодаря герметичности ящика, ткани усопшего разлагаются значительно медленнее, а, значит, даже если дорога окажется долгой, тело прибудет на место захоронения в должном виде.