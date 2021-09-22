Зачем невесте брили голову перед свадьбой

Сейчас свадьба воспринимается как радостное и часто долгожданное событие. Однако наши предки воспринимали его как серьезное и опасное мероприятие, во время которого порой невесте было совсем не до веселья. И дело было иногда даже не в том, что ее отдавали замуж без согласия. Просто традиции не позволяли веселиться. Об одной из них расскажет «Рамблер».

Фото: Кадр из фильма «Жила-была одна баба» Кадр из фильма «Жила-была одна баба»

Русские свадебные обряды прошли путь от сложных многодневных церемоний до простого похода в загс. Деревенская культура растворилась в городской, а потом и в советской. После распада СССР в моду вошли традиции, позаимствованные из голливудских и европейских фильмов. Некоторые же наоборот вдохновляются восточной культурой. Часто в одной свадьбе можно увидеть сочетание сразу нескольких практик разных народов. Но в России остались коренные народы с нетривиальными свадебными обычаями. Например, такие встречаются у исчезающих финно-угорских народов — води, ижоров, вепсов. Кстати, водь считалась чемпионом по количеству белокурых людей, им уступали даже светловолосые финны. И именно у них бытовал обычай брить голову невесте. Позже его переняли и некоторые ижоры.

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Вообще, водские, ижорские и вепские традиции во многом необычны. Например, парни и девушки води сами договаривались о свадьбе со священником, который проверял степень их родства по метрическим книгам, и только потом ставили в известность родителей.

Жених и невеста у ижоров праздновали свадьбу по отдельности, каждый со своей семьей. И только на следующий день после венчания мужчина приезжал за своей невестой. Торжество продолжалось уже в его доме, но невеста даже не сидела рядом со своим супругом, тем более не пела и не танцевала. Она только приглашала гостей за стол, а сама весь вечер сидела в углу, причем на нее демонстративно не обращали внимания. А ее роль за свадебным столом могла исполнять нарядно одетая кукла. Таким образом невесту пытались защитить от дурного глаза и порчи — все злые пожелания разочарованных подруг и родственников кукла принимала на себя. Поэтому после свадьбы ее обычно уничтожали.

У вепсов был обычай своеобразного выкупа невесты, а само сватовство происходило вечером, а то и ночью. При этом возвращались новобрачные по дороге, вдоль которой горели костры из старой бересты.

Так в какой момент местные невесты лишались своей золотистой шевелюры? Согласно водским традициям, девушку обривали перед свадьбой. Причем не просто стригли волосы, а именно полностью удаляли. Так невеста символически лишалась своей косы и беззаботной девичьей жизни. А мать невесты торжественно вручала волосы дочери будущему зятю в знак власти над ней. У ижоров девушку обривали уже после свадебного застолья. И в таком виде она ходила до рождения первого ребенка.

По финно-угорским воззрениям, женские волосы были обителью для духов-хранителей ее рода, которые могли напакостить в новом доме или отыграться на первенце пары. Ведь они воспринимали свадьбу как своеобразное воровство члена семьи и попытались бы отомстить. Поэтому стрижка позволяла их изгнать. Кроме того, такой ритуал был призван сделать молодую женщину своей для духов ее новой семьи.