Советские уличные игры, забытые современными детьми

На самом деле в эти игры охотно играли еще дети девяностых, унаследовав их от родителей. Двор был центром жизни всей детворы округи, сценой, где каждый день разыгрывались то комедии, то драмы, пусть и детские. Сейчас подобное сложно представить. Времена изменились, пришли новые игры, новые правила и развлечения. «Рамблер» вспомнил игры, которые уступили свое место гаджетам и соцсетям. И это не только классики и прыжки в резиночки.

Фото: Кадр из фильма «Дубравка» Кадр из фильма «Дубравка»

«Царь царю продай султана»

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Именно эта фраза активировала игру. Дети разбивались на две команды, необязательно руководствуясь личными симпатиями. Имели значения особые способности игрока, а именно умение бегать или вес тела. Две команды строились в шеренги и становились друг напротив друга на достаточном расстоянии в несколько метров. После этого одна команда хором обращалась к другой с этим самым предложением — продать султана. И лидер команды называл имя конкретного игрока. Тот должен был набрать такую скорость в беге, чтобы прорвать цепь из рук. Если ему это удавалось, то он уводил в свою команду любого игрока из шеренги противника. Если же не справился, то сам становился частью новой команды. Игра длилась до того момента, пока одна команда полностью не теряла всех игроков. Опытные участники побеждали обычно благодаря умению в последний момент сменить направление и атаковать другой участок цепи. Но можно было использовать и силу собственного веса.

«Петух и краски»

В роли птицы выступал водящий, остальные игроки становились красками. Каждый загадывал какой-нибудь необычный оттенок и говорил его соседу на ухо, чтобы избежать жульничества. Водящий называл краски, пытаясь угадать задуманные. Если он угадывал, участник игры бежал до определенной отметки (о ней обычно договаривались заранее), например, до дерева или до столба. Если условный петух его ловил, игрок или выбывал из игры и наблюдал за ней со стороны, или сам становился водящим, а краски загадывались вновь. В зависимости от города или области правила могли меняться.

«Выше ноги от земли»

Разновидность салочек, в которых неуязвимыми были те, чьи ноги не касались земли. Поэтому играющие старались забраться на дерево, забор, встать на стул наконец. Однако долго на одном месте стоять было нельзя, поэтому играющие должные были все время перемещаться, а водящий — не зевать. Первый пойманный сам начинал ловить других.

«Море волнуется раз»

Красивая игра развивала воображение и умение владеть своим телом. Водящий произносил следующие слова: «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура на месте замри!». Остальные участники застывали в фигурах и по сигналу начинали их показывать. А водящий должен был их угадать. В действительности, конечно, фигуры могли быть любыми — тему выбирали перед началом игры. Кстати, игра попала в сказку «После дождичка в четверг», там ее можно посмотреть в первозданном виде.

«Казаки-разбойники»