«Очищение» крови: проект нацистов по выращиванию супердетей

Как известно, в основе идеологии Третьего рейха лежал постулат о превосходстве арийской расы над всеми прочими. Дальнейшее развитие своего этноса нацисты видели в укоренении и усовершенствовании собственного генетического наследия. С этой целью была разработана особая засекреченная программа под названием Lebens­born, что можно перевести как «Источник жизни».

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Изначально она заключалась в том, что для офицеров СС подбирали «расово чистых» женщин, с тем чтобы они вынашивали и заботились о «супердетях», которые в будущем поведут за собой Германию. В результате такого союза на свет появилась, в частности, небезызвестная Анни-Фрид Лингстад, солистка легендарной группы ABBA. Но со временем концепция проекта изменилась и стала ужасающей.

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Женщины, отобранные для участия в программе, жили и рожали в специальных институтах, где были созданы максимально комфортные условия. Первый такой дом появился в деревушке неподалеку от Мюнхена в 1936 году. А после того как Германия оккупировала почти всю Европу, «производство» супердетей поставили на поток и за границей.

Наибольший масштаб программа приобрела в Норвегии. Голубоглазых белокурых норвежек нацисты считали представительницами арийской расы. Для них самих перспектива родить ребенка от немецкого офицера была, по сути, единственной возможностью сохранить относительно нормальный образ жизни во время войны. Поэтому многим женщинам даже не приходилось приказывать, они вступали в ряды рожениц добровольно.

За годы существования Lebens­born на территории Германии родились около восьми тысяч чистокровных арийцев, в Норвегии — в полтора раза больше.

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В 1938 году было решено увеличить темпы, и тогда программу расширили за счет женщин подходящей внешности, которые уже были беременны. В обмен на финансовую поддержку им предлагали отдать ребенка в приют. Там детей, прошедших отбор, воспитывали и кормили особым образом. А женщин, которые «поставляли» несколько младенцев, награждали Железным крестом.

Еще через год по решению Генриха Гиммлера — рейхсфюрера СС, курировавшего проект, — эсэсовцы стали просто-напросто похищать детей и перевозить в Германию. В основном из Польши, Чехословакии и Югославии. По приезде их осматривали врачи и разделяли на группы в зависимости от того, насколько они внешне походили на типичных арийцев.

Детей, которых признавали негодными, отправляли в концентрационные лагеря, а подходящих подвергали «германизации». Им давали новые имена, вытравливали воспоминания о родителях и родине, прививали нужные нацистам ценности. Для этого был разработан специальный «образовательный» курс.

В процессе «германизации» детей облучали ультрафиолетом, чтобы их волосы получили «правильный» для истинно арийского ребенка оттенок. После прохождения базового обучения несчастных малышей отдавали на попечение в семьи эсэсовцев.

Практически все документы, касающиеся программы Lebensborn, были уничтожены в последние месяцы войны, поэтому точно сказать, скольких детей постигла такая участь, не представляется возможным. Исследователи называют цифру в двести тысяч человек.