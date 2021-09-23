История самого известного фальшивомонетчика СССР

С тех самых пор как появились деньги, людей не покидает желание получить их как можно больше, желательно приложив минимум труда. Изготовление фальшивых дензнаков – один из незаконных способов обогащения, который был популярен во все времена. В истории СССР наиболее продуктивным фальшивомонетчиком был Виктор Баринов – неприметный житель Ставрополя.

Изготовление фальшивых купюр – задача неимоверно сложная и требующая от мастера специальных знаний и навыков. Виктор Баринов, освоивший профессии столяра и водителя, не имел ни малейшего отношения к полиграфии и графике. Тем не менее этому человеку удалось достичь в преступном деле невероятных успехов – эксперты Гознака признали, что банкноты Баринова едва ли не лучше оригинальных.

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Чтобы добиться такого результата Виктору, получившему лишь среднее специальное образование, пришлось потратить годы и освоить 20 профессий. Мужчина также занялся изобретательством – все оборудование, использовавшееся в криминальном производстве, он сконструировал и собрал своими руками.

Родился Виктор в 1941 году в Москве, но в 1957 его семья переехала в Ставрополь. В детстве Баринов не проявлял особых талантов и способностей – учился посредственно, читать не любил, к спорту относился равнодушно. Единственной страстью мальчика в школьные годы была нумизматика – Витя был страстным коллекционером монет и тратил на хобби все свои карманные деньги.

После окончания профессионально-технического училища Баринов внезапно открыл в себе дар изобретательства. Работая столяром-паркетчиком, он придумывал вещи и технологии, призванные облегчить людям жизнь и труд. Среди нереализованных проектов умельца новаторский способ сортировки картофеля, разборные ящики для стеклотары и одноколесный автомобиль, не имевший аналогов в мире.

Именно работа над диковинным транспортным средством, по словам самого Виктора, и привела его на скользкую преступную дорожку. Для создания автомобиля ставропольскому Кулибину были нужны 30 тысяч рублей – огромная для советского гражданина сумма.

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Баринов понимал, что с его скромными доходами такие деньги ему не собрать и до конца жизни, поэтому он и решил их изготовить своими руками. При этом мужчина отлично понимал, что советский закон чрезвычайно суров к фальшивомонетчикам и предусматривает максимальные сроки заключения и даже высшую меру. Но это не остановило страстного новатора и он взялся за дело.

Если в монетах Виктор разбирался благодаря своему хобби, то купюры для него были тайной за семью печатями. Литература, которая могла бы пролить свет на секреты изготовления денег в СССР была лишь в одном месте – в библиотеке имени Ленина в Москве. Именно туда и пришлось ездить из Ставрополя Виктору, жертвуя выходными и отпусками на работе.

Будущий король советских фальшивомонетчиков конспектировал книги в читальном зале, исписав несколько общих тетрадей. Затем Баринов избрал более простой путь – он просто украл нужные ему книги из библиотеки. Часть специальной литературы ему удалось достать у столичных и ставропольских букинистов.

Важнейшую роль в изготовлении денег играет печатное оборудование. Приобрести станок для печати в Советском Союзе было невозможно ни за какие деньги, поэтому изобретатель начал изготавливать его сам. Детали для машины заказывались на заводах в разных городах и даже республиках, чтобы не вызывать подозрения.

Из полученных комплектующих Баринов в собственном сарае собрал профессиональную мини-типографию. Реактивы для травления по металлу и изготовления типографской краски удалось раздобыть у «несунов» со ставропольских заводов. Процесс подготовки занял у Виктора 12 лет, в течение которых он, как одержимый, двигался к своей цели, преодолевая препятствия и не делая выходных.

Чтобы не тратить зря время и не рисковать, Баринов отказался от общения с родственниками и расстался с друзьями. Когда не было необходимости идти на работу, изобретатель мог вообще несколько суток не выходить из своего сарая. Работа над подпольным цехом требовала все больше времени и Виктор уволился с престижного места – он работал водителем у высшего партийного руководства Ставрополья и даже возил лично М.С. Горбачева.

Баринов устроился водителем в пожарную часть, чтобы работать посменно и больше времени уделять своей преступной страсти. Далеко не все у умельца получалось сразу – некоторые технологические процессы приходилось отрабатывать снова и снова, настраивая технику и изменяя составы красок.

В 1976 году Виктор Баринов выпустил свою первую 50-рублевую купюру. Отличить подделку от оригинала было практически невозможно, но сам фальшивомонетчик позднее признавался, что Ленин на его банкнотах был моложе, чем на настоящих деньгах. Освоив в совершенстве производство «полтинников», мастер принялся за номинал 25 рублей, имевший наивысшую степень защиты.

Но чтобы разбогатеть было недостаточно виртуозно печатать деньги – нужно было их пускать в оборот и менять на настоящие. Изготовив 5000 фальшивых рублей Баринов отправился их сбывать подальше от родного города – в Республику Крым. Виктор здраво рассудил, что на курортах, где всегда много приезжих из разных уголков страны, вычислить его будет невозможно.

Но Бычков не учел, что Крым привлекает не только его, но и множество других злоумышленников. Он едва успел сбыть несколько сотен своих подделок, как его портфель с деньгами украли. Пришлось возвращаться домой и снова приниматься за дело. Набив руку, Виктор начал печатать деньги достаточно бойко и быстро «отбил» утерянное.

Торопясь напечатать новую партию, Виктор допустил непростительный промах – он случайно перевернул клише при печати нескольких листов 25-рублевок. Именно эта ошибка, спустя время, и стоила ему свободы.

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Появление фальшивых купюр даже очень высокого качества не могло пройти в СССР незамеченным и очень скоро умельца начали искать. У милиции и КГБ было очень поверхностное описание мужчины, сбывающего фальшивки и, если бы не ошибка печати, Баринов мог бы наводнять страну своими подделками страну долгие годы.

Во время поездки в Черкесск Виктор рассчитался поддельной купюрой на местном рынке, но продавец-адыгеец оказался бдительным и заметил, что 25-рублевый банковский билет имеет странную особенность. Он поспешил с ним в ближайшее отделение милиции и фальшивомонетчик был задержан по горячим следам 12 апреля 1977 года.

В руках Баринова в момент ареста был портфель с крупной суммой фальшивых денег, поэтому отпираться было бессмысленно. Понимая, насколько серьезно его положение, преступник начал активно сотрудничать со следствием и раскрывать секреты своего ремесла следователям и экспертам.

Это может показаться странным, но фальшивомонетчик-самоучка стал настоящим кладом для Гознака. Там охотно внедрили ускоренный способ травления меди, изобретенный Бариновым и учли несколько десятков нюансов, помогающих улучшить защиту советских денег.

Учитывая серьезный размах, он попадал под расстрельную статью. Но его искреннее раскаяние и высокий профессионализм смягчили сердца судей и Виктор Баринов получил 11 лет колонии. Наказание самый умелый фальшивомонетчик СССР отбывал в колонии особого режима в Ульяновской области. К эксперту регулярно приезжали на консультации специалисты Гознака и следователи, разыскивающие «коллег» Виктора по печатному делу.

Свой срок Баринов отбыл полностью и вышел на свободу в 1990 году. Несмотря на серьезную уголовную статью, Виктора охотно взяли на работу на завод «Аналог» в Ставрополе, изготовлявший точные электронные приборы. Там он создал немало полезных изобретений и подал десятки рационализаторских предложений.

Забавно, но самый умелый и продуктивный фальшивомонетчик СССР так и не успел толком воспользоваться незаконными доходами. Виктор Баринов за год своей деятельности только приобрел автомобиль. Большая часть напечатанных им денег находилась при аресте с ним в небольшом кожаном портфеле, а остаток – в сарае-типографии возле дома.