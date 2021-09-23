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Кто на самом деле придумал матрешку и при чем тут Россия

Анна Шутова
3 часа назад

Матрешка — атрибут, без которого не обойдется ни одна сувенирная лавка в России. Считается, что это исконно русская игрушка, придуманная много веков назад, однако исследователи предполагают, что на самом деле ее изобрели в Японии, а в нашей стране она появилась только в конце XIX века. Подробнее — в материале "Рамблера".

Кто на самом деле придумал матрешку и при чем тут Россия
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В девяностых годах XIX века в Московскую игрушечную мастерскую Мамонтова "Детское воспитание" его супруга привезла фигурку мудреца Фукурума из Японии. Это один из семи японских богов удачи. По принципу матрешки в игрушку были вложены еще четыре фигурки.

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“Японская игрушка была с секретом: в старичке Фукуруму пряталась вся его семья. В один день, когда в усадьбу наезжала художественная элита, хозяйка показала всем забавную фигурку. Разъемная игрушка заинтересовала художника Сергея Малютина, и на ее основе он создал эскиз крестьянской девицы в платочке и с черным петухом подмышкой. Следующая барышня была с серпом в руке. Еще одна – с караваем хлеба. Как же сестричкам без братца – и он появился в расписной рубахе. Целое семейство, дружное и трудолюбивое. Изготовить свою небывалинку он заказал лучшему токарю Сергиево-Посадских учебно-показательных мастерских В. Звездочкину", — так описывали происхождение матрешки.

wikimedia.org

Токарь Василий Звездочкин сделал первую русскую матрешку где-то между 1898 и 1900 годами. Сам он не упоминает в дневниках ни причастие художника Сергея Малютина, который занимался росписью, ни то, что на игрушку его вдохновила фигурка из Японии. По словам Звездочкина, он увидел форму матрешки в каком-то журнале, а потом сделал ее пустой и многослойной.

Мамонтову понравилась, что получилось, и в 1900 году коллекцию матрешек привезли на Всемирную выставку в Париже. Там ее наградили бронзовой медалью. Именно с тех пор матрешки стали считаться символом России. А название игрушки пошло от имени Матрена.

На данный момент не существует официальной версии происхождения матрешек. Ни одна из них не подтверждена архивными документами, однако некоторые историки действительно считают, что русская игрушка стала прототипом японской фигурки Фукурума.

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