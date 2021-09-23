Кто на самом деле придумал матрешку и при чем тут Россия

Матрешка — атрибут, без которого не обойдется ни одна сувенирная лавка в России. Считается, что это исконно русская игрушка, придуманная много веков назад, однако исследователи предполагают, что на самом деле ее изобрели в Японии, а в нашей стране она появилась только в конце XIX века. Подробнее — в материале "Рамблера".

В девяностых годах XIX века в Московскую игрушечную мастерскую Мамонтова "Детское воспитание" его супруга привезла фигурку мудреца Фукурума из Японии. Это один из семи японских богов удачи. По принципу матрешки в игрушку были вложены еще четыре фигурки.

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“Японская игрушка была с секретом: в старичке Фукуруму пряталась вся его семья. В один день, когда в усадьбу наезжала художественная элита, хозяйка показала всем забавную фигурку. Разъемная игрушка заинтересовала художника Сергея Малютина, и на ее основе он создал эскиз крестьянской девицы в платочке и с черным петухом подмышкой. Следующая барышня была с серпом в руке. Еще одна – с караваем хлеба. Как же сестричкам без братца – и он появился в расписной рубахе. Целое семейство, дружное и трудолюбивое. Изготовить свою небывалинку он заказал лучшему токарю Сергиево-Посадских учебно-показательных мастерских В. Звездочкину", — так описывали происхождение матрешки.

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Токарь Василий Звездочкин сделал первую русскую матрешку где-то между 1898 и 1900 годами. Сам он не упоминает в дневниках ни причастие художника Сергея Малютина, который занимался росписью, ни то, что на игрушку его вдохновила фигурка из Японии. По словам Звездочкина, он увидел форму матрешки в каком-то журнале, а потом сделал ее пустой и многослойной.

Мамонтову понравилась, что получилось, и в 1900 году коллекцию матрешек привезли на Всемирную выставку в Париже. Там ее наградили бронзовой медалью. Именно с тех пор матрешки стали считаться символом России. А название игрушки пошло от имени Матрена.