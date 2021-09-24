Можно ли съесть арбуз с ядом: эксперимент дезинфектора

«Лямбда-цигалотрин — известный пиретроид. Многие дезинсекторы, особенно, которые работают по тараканам, очень хорошо его знают. Для всех это было неожиданностью, что от него кто-то умер, — сказал дезинфектор. — Мы пробовали его на вкус. Так или иначе он попадает у нас в рот, на язык или губы. Все знают, что он горьковатый. От попадания на язык может произойти легкое онемение — и все. В больших количествах выпить или съесть его нереально. Летальная доза довольно существенная. Нужно выпить грамм 100 нереально горького концентрата. Там сразу рвотный рефлекс».