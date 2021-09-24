Можно ли съесть арбуз с ядом: эксперимент дезинфектора

Дезинфектор попробовал съесть арбуз с ядом, чтобы подтвердить или опровергнуть версию следствия по поводу смерти двух человек в Москве.
Ранее стало известно о случаях отравления арбузом, два из которых закончились летально. По мнению следователей, ядовитое вещество попало на арбуз при обработке торгового зала супермаркета «Магнит». В связи с этим дезинфектор Антон Контов, работавший в магазине, был арестован.
Уже несколько дезинфекторов заявили, что отравиться таким количеством обрабатывающего средства, которое потенциально могло попасть на продукты, нереально. А дезинфектор Александр Возжаев решил проверить это на себе.
«Лямбда-цигалотрин — известный пиретроид. Многие дезинсекторы, особенно, которые работают по тараканам, очень хорошо его знают. Для всех это было неожиданностью, что от него кто-то умер, — сказал дезинфектор. — Мы пробовали его на вкус. Так или иначе он попадает у нас в рот, на язык или губы. Все знают, что он горьковатый. От попадания на язык может произойти легкое онемение — и все. В больших количествах выпить или съесть его нереально. Летальная доза довольно существенная. Нужно выпить грамм 100 нереально горького концентрата. Там сразу рвотный рефлекс».
По его словам, съесть арбуз с обработкой просто не вышло из-за мгновенно возникшего рвотного рефлекса. По мнению дезинфектора, люди просто не смогли бы пропустить отравленный арбуз.
«Сразу рвотный рефлекс, он нереально горький. Ощущение, будто таблетку анальгина прожевал во рту и не запил водой», — поделился результатами эксперимента дезинфектор.
Существует версия, что арбуз был треснутым, и вещество попало внутр. Поэтому мужчина повторил и этот вариант развития событий. Он положил арбуз в тазик с раствором яда, проделал отверстие отверткой, залил внутрь вещество и оставил на четыре дня. После он попробовал его съесть, но сделать этого не смог.
«Я себя хорошо чувствую, никакого ухудшения состояния не было. В местах отверстий исходил сильный запах химии. Появилась беловатая субстанция, а это свойство нашей химии от насекомых. Она появляется при соединении с водой, что заметно визуально», — рассказал дезинфектор.
Возжаев подчеркнул, что специфичная горечь специально добавляется в химические вещества, как «защита от дураков».
«По моему мнению, не могли они отравиться этими соединениями, — говорит он. — После коронавируса нарушаются вкусы и запахи, но базовые ощущения остаются. Так что даже после коронавируса невозможно не заметить эту химию».