Как Деникин хотел покончить с СССР с помощью США

Белый генерал, Антон Деникин, во время Великой Отечественной войны отказался сотрудничать с Гитлером и даже материально помогал Красной Армии. Однако врагом советской власти бывший военачальник быть не перестал. В 1946 году Деникин написал письмо президенту США Гарри Трумэну, в котором дал советы, как можно победить СССР.

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«Никаких кредитов!»

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Деникин начал с сентенций, весьма созвучных мировоззрению Трумэна. По мнению белого генерала, Советский Союз не отказался от планов по распространению коммунизма во всем мире, а попытки «умиротворения» Сталина будут настолько же бесплодны, как в свое время аналогичные дипломатические меры по отношению к Гитлеру. Инструментами «большевизации мира» со стороны Кремля Деникин считал локальные войны, забастовки и беспорядки, распространение красной пропаганды.

Перед лицом этой угрозы бывший главнокомандующий Вооруженными силами юга России советовал «англоговорящим странам» действовать сообща и не выделять СССР никаких кредитов. Белый генерал утверждал, что любые полученные от западных демократий деньги Сталин потратит на «пушки, самолеты и атомные бомбы». Деникин подчеркивал, что советский вождь не хочет Третьей мировой войны, во всяком случае, до тех пор, пока расшатанные внутренними неурядицами страны мира не станут «легкой добычей». Деникин полагал, что как только большевистский режим получит атомную бомбу, то сразу же нападет на Запад, чего в действительности не произошло.

Оккупация без расчленения

Выразив поддержку антисоветским устремлениям Трумэна, Деникин в то же время предостерег его от повторения ключевой ошибки, совершенной Гитлером. По словам белого генерала, фюрер просчитался, начав борьбу не против большевизма, а против самой России.

«Следует различать Советскую власть и русский народ, палачей и жертв», — подчеркивал Деникин, напоминая американскому президенту о «страшной нищете» русских, в которую ввергли их красные правители. Военачальник объяснял, что если русские увидят попытки расчленить их страну и отделить от нее национальные окраины, то они воспримут американцев как врагов своего Отечества.

«Пока война развертывалась под знаменем интернационализма, результаты в виде бесславной финской кампании и катастрофы Красной Армии на пути к Москве были налицо. Но когда впоследствии война превратилась в смертельную борьбу за защиту Отечества, результатом стало поражение Германии»,

— напомнил Деникин о недавних событиях.

Войну Запада с патриотически настроенными русскими солдатами белый генерал считал безнадежным делом ввиду «огромной потенциальной силы России и неуязвимости ее бесконечных пространств». Деникин утверждал, что если западные демократии при начале войны торжественно провозгласят нерушимость границ России, то советская власть может быть сметена народным восстанием или государственным переворотом. Последний вариант смены правительства в Москве автор письма считал наиболее предпочтительным.

В случае оккупации России Деникин советовал Трумэну немедленно создать русское самоуправление с приглашением в него эмигрантов. При этом генерал настаивал на недопустимости участия в управлении Россией ее соседями. Особенно серьезную угрозу Деникин видел в претензиях Польши, с которыми русские, по его мнению, никогда не согласятся. Генерал отстаивал в послании идеалы «единой и неделимой России», которых придерживались белые во время Гражданской войны.