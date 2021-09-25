"Когда я был ребенком, был полным. Были ребята во дворе, которые меня травили. Да к тому же рос в семье алкоголиков, где не мог ощутить поддержу со стороны родителей. Итог: я вырос с острым чувством неприятия несправедливости и неумением открываться людям. Благо, что я не ожесточился";



"Меня травили все время, что я училась, это был АД, а не школа. Но я не делала другим людям ничего, никого не постреляла. Школу стараюсь не вспоминать и учителей в том числе. Я уходила от реальности в книги (это был мой способ справиться с одиночеством, не призываю никого так лечить болезни психические*), никаких психологов у нас тогда не было. Поэтому помогала себе сама. [...] Система в школах не просто способствует этому равнодушию, но в принципе калечит психику детей. А "заслуженные учителя" не применяют в жизни основ психологии работы с детьми, и не позволяют систему менять молодому поколению, уничтожая и калеча психику не меньше, чем жестокие дети";



"Меня травили с 5 по 9 класс. Мальчики в классе были очень злые и агрессивные в этом возрасте. Им нравилось издеваться, и им за это ничего не было. Школа никак не решала вопрос травли и издевательства. До сих пор помню большинство их них, ничего хорошего к ним не испытываю, хорошей жизни им не желаю. Спустя годы, меня пригласили на встречу одноклассников, на юбилей школы. Идти туда желания нет, остались только негативные воспоминания".