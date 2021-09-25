После трагедии в пермском университете люди стали делиться своими историями о буллинге. "Рамблер" собрал рассказы россиян о травле в школе.
В репортаже на YouTube-канале "Осторожно: Собчак", посвященном трагедии в Перми, был поднят вопрос о том, как буллинг влияет на поведение подростков и может ли это привести к трагедии. По словам профайлера и судебного эксперта Анны Кулик, большое количество подростков сталкиваются с травлей, но не все после этого увлекаются историями шутеров и идут стрелять.
В комментариях пользователи высказали мнение, что в школах с детьми должны работать профессиональные психологи, и вспомнили, как их травили в детстве:
"Когда я был ребенком, был полным. Были ребята во дворе, которые меня травили. Да к тому же рос в семье алкоголиков, где не мог ощутить поддержу со стороны родителей. Итог: я вырос с острым чувством неприятия несправедливости и неумением открываться людям. Благо, что я не ожесточился";
"Меня травили все время, что я училась, это был АД, а не школа. Но я не делала другим людям ничего, никого не постреляла. Школу стараюсь не вспоминать и учителей в том числе. Я уходила от реальности в книги (это был мой способ справиться с одиночеством, не призываю никого так лечить болезни психические*), никаких психологов у нас тогда не было. Поэтому помогала себе сама. [...] Система в школах не просто способствует этому равнодушию, но в принципе калечит психику детей. А "заслуженные учителя" не применяют в жизни основ психологии работы с детьми, и не позволяют систему менять молодому поколению, уничтожая и калеча психику не меньше, чем жестокие дети";
"Меня травили с 5 по 9 класс. Мальчики в классе были очень злые и агрессивные в этом возрасте. Им нравилось издеваться, и им за это ничего не было. Школа никак не решала вопрос травли и издевательства. До сих пор помню большинство их них, ничего хорошего к ним не испытываю, хорошей жизни им не желаю. Спустя годы, меня пригласили на встречу одноклассников, на юбилей школы. Идти туда желания нет, остались только негативные воспоминания".
При этом часто дети сталкиваются с травлей со стороны не только сверстников, но и учителей:
"Моему сыну 16 лет, он закончил 9 класс, я очень этого ждала, все учителя его принижали, за то, что он был не как все, у него была своя точка зрения, он не мог сидеть молча, и они его засыпали двойками, только за то что учителя сами не могли заинтересовать".