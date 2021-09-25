Бросаются камнями: особенности гостеприимства чукчей

Обычаи гостеприимства были издавна развиты у береговых чукчей. Это не раз отмечали путешественники, купцы или советские геологи, часто злоупотреблявшие этим гостеприимством. Обычай отдавать гостю последнее удивлял их. Тем более, что жили чукчи чаще всего скромно, излишков не водилось: все, добытое на охоте, съедали домочадцы, собаки,гости, заворачивающие на огонек. Береговые чукчи всегда себя считали смелее и предприимчивее своих оленных(кочевых, но продолжающих охотиться) собратьев. Этнографы подтверждали такое мнение береговых чукч о себе – ведь образ жизни, который они вели и ведут до сих пор, требует от них много мужества и смекалки.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Но путешественников различных национальностей чрезвычайно удивлял обычай чукчей встречать гостей камнями, которые в них кидали сами хозяева стоянок и их домочадцы.

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То камнями бросаются, то с моряками братаются

Вот как описывает этот весьма странный обычай старший штурман Антон Батаков, участник тайной экспедиции Биллингса – Сарычеваа (1785– 1794 гг.) в своем «Журнале описания Чукотской земли от губы Святого Лаврентия до Ангарской крепости». Встретившись с незнакомцами, пытавшимися высадиться на берег, береговые чукчи стали громко кричать и «кидать камни в море» навстречу непрошеным гостям.

Это встревожило путешественников, однако более никаких агрессивных действия чукчи предпринимать не стали, и высадке гостей на берег не препятствовали. Когда те высадились, на берегу появился глава чукотского рода (тойон) по имени Имлерат. Он с несколькими старейшинами развел два костра. Затем он взял командира экспедиции, капитана Иосифа Иосифовича Биллингса, за руку, провел его через костер, после чего снял с себя собственную парку и одел ее на англичанина. Капитану пришлось, в свою очередь, снять с себя белую тонкую сорочку и одеть её на чукчу – этот обмен символизировал дружбу и гарантию безопасности. Подобный обряд был проведен с каждым членом экспедиции, после чего через костер протащили и все вещи гостей.

После столь радушного обмена любезностями чукчи выставили на стол угощение и вдосталь накормили гостей жирной, свежей олениной, а те в ответ подарили хозяевам берега бисер, иглы и табак.

Оказалось, что чукотский обычай бросать в гостей камнями не выражает неприязни, как поначалу предположили русские путешественники. Наоборот, таким образом чукчи демонстрировали свою готовность оказать гостеприимство русским, прибывшим издалека.

Бросают камнями – зовут в гости

Дело заключалось в языческих представлениях чукч о мире, который был населен самыми разными божествами и духами. Чукчи олицетворяли все – даже рассвет, зенит и стороны света были для них живыми существами. А вокруг перемещались злобные духи кэльэт, которые только и ждали, чтобы человек совершил ошибку, и тогда они могли ему навредить, наслав болезни, голод и несчастья.

Болезни чукчи не терпели, часто предпочитая смерть от руки соплеменника, ведь они верили, что душа их обязательно найдет дорогу в верхний мир, где всегда тепло и всегда есть пища. Но еще больше они боялись кэльэт, которые не просто заставляли человека болеть, но и пожирали их души, что чрезвычайно пугало бесстрашных северян.

Военные столкновения с русскими, произошедшие в XVII веке, а так же эпидемии, которые последовали после первых контактов с чужеземцами, значительно сократили количество чукотских родов. Многие из них снялись с постоянных мест проживания и были вынуждены уйти в более скудные земли. То есть приморские чукчи уже знали, что издалека пришедший гость может принести с собой болезни, а это значит, где-то рядом с гостями вьются злые кэльэт.

Грозные крики и бросание камней должны были отпугнуть духов от гостей и позволить им спокойно насладиться гостеприимством хозяев, а чукчам – принять гостей, узнать новости и, возможно, пополнить запасы табака, патронов или необходимой утвари.

Гостей еще и дезинфицировали

Еще один участник экспедиции Д. Мэйн уточнял, что чукчи специально проводили гостей через огонь, окуривая их дымом священного костра, который разжигали с помощью предметов, с изображением антропоморфных духов.

Таким образом они очищали гостей от болезней и защищали свою жизнь и жизнь своих животных(оленей и собак).

Умерших от болезней сородичей чукчи одевали в белые одежды из шкур и либо сжигали тело, либо оставляли его в тундре.

Оленный чукча отличался от берегового