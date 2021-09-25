Канкан и дамы полусвета: о чем мечтали викторианские джентльмены

Врачи, исполнявшие супружеский долг вместо мужей, и дома терпимости для здоровья — «Рамблер» разобрался в странностях любви Викторианской эпохи.

Фото: Кадр из фильма «Одержимость» Кадр из фильма «Одержимость»

Уже в XIX веке Британская империя прочно утвердилась в качестве чуть ли не главной мировой державы. Более полувека Британией управляла королева Виктория, поэтому традиции и запреты Викторианской эпохи в той или иной мере распространились на всю Европу и Америку. Родственники Виктории половой сдержанностью не отличались, поэтому предыдущая эпоха, георгианская, была куда веселее. Но Виктория вышла замуж за принца Альберта, который был известен строгими представлениями о нравственности. Любящая супруга приняла его взгляды и так благопристойность превратилась в ханжество.

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С одной стороны, любые отношения между мужчиной и женщиной в обеспеченных кругах сопровождались тотальными запретами. Незамужняя девушка не могла оставаться наедине с мужчиной и пять минут — ее честь тут же оказывалась под подозрением. Причем слуги не считались свидетелями, способными обелить барышню в таком случае. Дневные наряды были наглухо закрыты, вечерние позволяли открыть плечи. Супруги называли друг друга исключительно мистер и миссис, даже частое обращение по имени могло трактоваться как излишняя фривольность. Раздеваться при муже также было неприлично — для этого использовали ширмы. Но, как правило, жена встречала мужа уже в постели и в ночной рубашке до пят с вырезами в строго определенных местах. И, конечно, в полной темноте.

Супружеские отношения признавались необходимым злом только для продолжения рода — получать от процесса удовольствие для порядочной женщины было недопустимым поведением. Более того, муж мог заподозрить ее в недостаточной нравственности. При этом различные дамские издания советовали женам способы сократить число визитов мужа в спальню — недомогание, головная боль, усталость, ссора перед сном или нудные хозяйственные разговоры.

Для первого года совместной жизни допустимым считалось 2 визита в неделю, но в будущем стоило свести их к одному в месяц. Если же в семье уже было несколько здоровых детей, то мужчина вообще не должен был настаивать на такого рода контактах.

При этом семейные врачи вполне могли посоветовать мужьям для здоровья посещать дома терпимости — и многие жены не видели в этом ничего возмутительного, а многие даже испытывали облегчение.

До свадьбы девушки из высшего сословия вообще ничего не знали об интимных отношениях между мужем и женой. Случались казусы — молодые жены сбегали к родителям, будучи в шоке от того, что муж попытался исполнить свои обязанности в первую брачную ночь. Наслаждение было уделом мужчин, потому что, как считали моралисты того времени, такова уж их природа. Приличная женщина — идеальная дочь, жена и мать, которая безмерно далека от этих низменных страстей.

Вопросы тела в обществе были закрытыми даже для врачей. Медики умудрялись осматривать своих пациенток без прикосновений. В крайнем случае, доктор мог сделать осмотр, используя дыру в ширме, чтобы не видеть лица женщины, которая в это время сгорала от стыда. Естественно, любой осмотр не предусматривал снятия одежды. Даже в самом серьезном случае женщина оставалась в длинной рубашке или пеньюаре. При том, что женщине отказывали в самом желании получать удовольствие от интимных отношений, именно тогда появились довольные странные способы лечения так называемой «женской истерии», которая фактически была обычной неудовлетворенностью.

Врачи делали специальный массаж, который и обеспечивал разрядку. Но так как медики считали этот труд довольно изнурительным, то вскоре изобрели специальные приспособления. Сначала механические, а потом и электрические. Часто женщины на некоторое время отправлялись в санатории и больницы, где получив свою порцию вибрации, возвращались спокойными и счастливыми. Иногда для этого применялись и водные процедуры.

Кадр из фильма «Улица Потрошителя»

Разумеется, обратной стороной Викторианской эпохи стал расцвет публичных домов любой направленности.

Спасаясь от бедности, девушки постоянно пополняли подобные заведения. Причем туда могли попасть даже подростки и совсем дети — иногда семьи продавали их сами. Впрочем, многие женщины совмещали занятия: днем работали где-нибудь на фабрике, а ночью искали клиентов. А вот рост венерических заболеваний вызвал спрос на невинность, восстановление которой уже тогда решалось хирургическим путем. Кроме того, невиданной популярностью стали пользоваться картинки, а потом и фотографии с непристойными сюжетами. При этом дамы полусвета стали настоящими суперзвездами, героинями бульварных газет. Тогда же возникает мода на канкан. Джентльменам необходимо было как-то отдохнуть от семейной благопристойности.

Что касается однополой любви, то она также процветала во всех учебных заведениях. Причем не только между студентами, но и преподавателями. При этом мужская дружба, опираясь на античные источники, описывалась в романтическом ключе и даже воспевалась.