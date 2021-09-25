Канкан и дамы полусвета: о чем мечтали викторианские джентльмены

Врачи, исполнявшие супружеский долг вместо мужей, и дома терпимости для здоровья — «Рамблер» разобрался в странностях любви Викторианской эпохи.
Уже в XIX веке Британская империя прочно утвердилась в качестве чуть ли не главной мировой державы. Более полувека Британией управляла королева Виктория, поэтому традиции и запреты Викторианской эпохи в той или иной мере распространились на всю Европу и Америку. Родственники Виктории половой сдержанностью не отличались, поэтому предыдущая эпоха, георгианская, была куда веселее. Но Виктория вышла замуж за принца Альберта, который был известен строгими представлениями о нравственности. Любящая супруга приняла его взгляды и так благопристойность превратилась в ханжество.
С одной стороны, любые отношения между мужчиной и женщиной в обеспеченных кругах сопровождались тотальными запретами. Незамужняя девушка не могла оставаться наедине с мужчиной и пять минут — ее честь тут же оказывалась под подозрением. Причем слуги не считались свидетелями, способными обелить барышню в таком случае. Дневные наряды были наглухо закрыты, вечерние позволяли открыть плечи. Супруги называли друг друга исключительно мистер и миссис, даже частое обращение по имени могло трактоваться как излишняя фривольность. Раздеваться при муже также было неприлично — для этого использовали ширмы. Но, как правило, жена встречала мужа уже в постели и в ночной рубашке до пят с вырезами в строго определенных местах. И, конечно, в полной темноте.
Супружеские отношения признавались необходимым злом только для продолжения рода — получать от процесса удовольствие для порядочной женщины было недопустимым поведением. Более того, муж мог заподозрить ее в недостаточной нравственности. При этом различные дамские издания советовали женам способы сократить число визитов мужа в спальню — недомогание, головная боль, усталость, ссора перед сном или нудные хозяйственные разговоры.
Для первого года совместной жизни допустимым считалось 2 визита в неделю, но в будущем стоило свести их к одному в месяц. Если же в семье уже было несколько здоровых детей, то мужчина вообще не должен был настаивать на такого рода контактах.
При этом семейные врачи вполне могли посоветовать мужьям для здоровья посещать дома терпимости — и многие жены не видели в этом ничего возмутительного, а многие даже испытывали облегчение.
До свадьбы девушки из высшего сословия вообще ничего не знали об интимных отношениях между мужем и женой. Случались казусы — молодые жены сбегали к родителям, будучи в шоке от того, что муж попытался исполнить свои обязанности в первую брачную ночь. Наслаждение было уделом мужчин, потому что, как считали моралисты того времени, такова уж их природа. Приличная женщина — идеальная дочь, жена и мать, которая безмерно далека от этих низменных страстей.
Вопросы тела в обществе были закрытыми даже для врачей. Медики умудрялись осматривать своих пациенток без прикосновений. В крайнем случае, доктор мог сделать осмотр, используя дыру в ширме, чтобы не видеть лица женщины, которая в это время сгорала от стыда. Естественно, любой осмотр не предусматривал снятия одежды. Даже в самом серьезном случае женщина оставалась в длинной рубашке или пеньюаре. При том, что женщине отказывали в самом желании получать удовольствие от интимных отношений, именно тогда появились довольные странные способы лечения так называемой «женской истерии», которая фактически была обычной неудовлетворенностью.
Врачи делали специальный массаж, который и обеспечивал разрядку. Но так как медики считали этот труд довольно изнурительным, то вскоре изобрели специальные приспособления. Сначала механические, а потом и электрические. Часто женщины на некоторое время отправлялись в санатории и больницы, где получив свою порцию вибрации, возвращались спокойными и счастливыми. Иногда для этого применялись и водные процедуры.
Разумеется, обратной стороной Викторианской эпохи стал расцвет публичных домов любой направленности.
Спасаясь от бедности, девушки постоянно пополняли подобные заведения. Причем туда могли попасть даже подростки и совсем дети — иногда семьи продавали их сами. Впрочем, многие женщины совмещали занятия: днем работали где-нибудь на фабрике, а ночью искали клиентов. А вот рост венерических заболеваний вызвал спрос на невинность, восстановление которой уже тогда решалось хирургическим путем. Кроме того, невиданной популярностью стали пользоваться картинки, а потом и фотографии с непристойными сюжетами. При этом дамы полусвета стали настоящими суперзвездами, героинями бульварных газет. Тогда же возникает мода на канкан. Джентльменам необходимо было как-то отдохнуть от семейной благопристойности.
Что касается однополой любви, то она также процветала во всех учебных заведениях. Причем не только между студентами, но и преподавателями. При этом мужская дружба, опираясь на античные источники, описывалась в романтическом ключе и даже воспевалась.
Женские однополые отношения просто не воспринимались как нечто серьезное, некоторые мужья даже не считали это изменой. Естественно, афишировать такую близость было нельзя, но и только. Именно это стало крахом карьеры Оскара Уайльда, который неосторожно начал судебный процесс против отца своего друга и превратился в обвиняемого.