Какой экзамен нужно сдать, чтобы попасть в Колледж всех душ

Вопросы без ответа и эссе об одном слове — «Рамблер» разобрался, как стать студентом самого закрытого колледжа в Оксфордском университете.

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Колледж всех душ — это закрытое исследовательское учреждение для аспирантов, обычных бакалавров здесь нет. Аспиранты получают семилетнюю стипендию, бесплатное питание и крышу над головой. Они занимаются академической наукой, углубленно изучают какой-либо предмет и в конце концов обретают научную славу. Поэтому колледж принимает людей лишь с выдающимися умственными способностями для чего они и должны сдать экзамены, которые считаются самыми сложными в мире.

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Полное название колледжа звучит еще более странно — Староста и колледж душ всех праведных людей, усопших в Оксфордском университете. Учебное заведение было основано английским королем Генрихом VI и Генри Чичели, архиепископом Кентерберийским, чтобы почтить память всех погибших во время Столетней войны. Согласно уставу, в колледже всего сорок стипендиатов и староста. Из них 24 человека изучают искусство, философию и теологию, остальные — юриспруденцию.

Раньше они были обязаны принимать духовный сан, что влекло за собой обет безбрачия. Сейчас таких ограничений нет, но «Хогвартс для взрослых гуманитариев» не стал более доступным. Только с 1979 года женщины получили право поступить сюда.

Каждый год выпускники-отличники других колледжей Оксфордского университета, а также других вузов подают заявку в экспертную комиссию. Сделать это можно в течение трех лет после получения степени бакалавра. Из нескольких десятков смельчаков лишь двое или один успешно пройдут все испытания. Но может случиться и так, что не пройдет никто.

Кандидаты выбирают две темы из следующих: английская литература, экономика, история, правоведение, философия, политология, антиковедение. В билете четыре блока вопросов, два из которых относятся к специальным темам, а два — к общим. Из каждого раздела студент выбирает по три вопроса и письменно отвечает на них. Однако обычная эрудиция при ответе на вопросы не поможет, потому что они рассчитаны не сколько на знание, сколько на умение глубоко и нестандартно мыслить.

В общих темах встречаются, например, такие вопросы:

Аморально ли покупать сумочку за 10 000 фунтов стерлингов (миллион рублей)? Является ли непрерывное совместное проживание мужчины и женщины неестественным состоянием? Раскрывают ли детские игры с завязанными глазами жестокость человеческой натуры? Является ли иррациональным стремление к посмертной славе? Может ли картина изменить мир? Должны ли интеллектуалы пользоваться твиттером? Нужно ли разрешить заключенным смотреть телевизор в тюрьме?

Среди специальных вопросов в исторической теме есть такие:

Средневековые короли походили на современные автоматы по продаже напитков; когда они не выполняли свою работу, их пинали, пока они не делали. Поразмыслите над этим утверждением. Как и все революции, Французская революция была глубоко реакционной. Вы согласны?

А в философском блоке можно найти следующие вопросы:

Как человек может знать, что будет делать завтра, если он даже не знает, доживет ли до завтра? Могут ли осмысленные суждения быть ни истинными, ни ложными?

Также студенты должны были в течение трех часов написать пространное эссе на основе одного слова. Это могло быть что угодно, например, в 1994 году — «чудеса», в 2001 — «разнообразие», в 2006 — «вода», в 2007 — «гармония», в 2009 — «репродукция».

Это слово стало последним в истории экзамена. С 2010 года эссе отменили, чтобы немного упростить задачу потенциальным стипендиатам. Именно эссе по слову кандидаты проваливали чаще всего, этот экзамен считался самым трудным. Ведь правильного текста просто не было, кандидат должен был продемонстрировать умение нетривиально рассуждать и четко излагать свои мысли.

После прохождения этих этапов обычно оставалось не более шести финалистов, которые приглашались на обед со стипендиатами колледжа. Застолье планировалось как промежуточная награда для самых умных и стойких кандидатов. Но в настоящее время его заменил устный экзамен, так как претенденты не могли расслабиться и воспринимали обед как еще одну проверку на умение общаться.

После устного экзамена из четырех-шести финалистов заветное место стипендиата получали двое, а иногда всего один человек, перед которым открывался путь к блестящей академической карьере. В разное время стипендиатами Колледжа всех душ становились археолог и дипломат Лоуренс Аравийский, философ Исайя Берлин, писательница Кэтрин Ранделл. Среди неудачливых тоже были знаменитые люди, например, генерал-губернатор Канады Джон Бьюкен и премьер-министр Гарольд Уилсон.

Разумеется, ни один английский колледж не обходится без причудливых традиций и Колледж всех душ не исключение. Каждые сто лет стипендиаты в черных мантиях разыгрывают символическую утиную охоту. Они обходят здание колледжа с горящими факелами, поют «Песню дикой утки», а несколько из них поддерживают кресло выбранного ранее «Лорда Утку». Перед ним несут шест с птицей. До XIX века это была живая утка, привязанная к палке, потом тушка или чучело. В 2001 году утку вырезали из дерева. Следующая церемония пройдет только в 2101 году.