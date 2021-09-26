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Что нужно и чего нельзя делать 26 сентября

Крестьянская жизньиещё 1
1 час назад

Сегодня верующие почитают память Корнилия – римского сотника, которого апостол Петр обратил в христианство.

Что нужно и чего нельзя делать 26 сентября
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Раньше в это время люди убирали оставшийся урожай корнеплодов и готовили из них блюда. Больше всего чествовали редьку: ее выкапывали до первых заморозков, просушивали, а после хранили в погребе.

В этот день важно также отдыхать и уделить время себе.

Что запрещено делать 26 сентября:

– заниматься уборкой и домашними делами;

– конфликтовать и выяснять отношения;

– тратить много денег на покупки;

– Начинать новые проекты;

– переедать;

– гадать по зеркалу и заключать брак, рассказывает «МК в Волгограде.ру».

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