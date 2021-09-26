Что нужно и чего нельзя делать 26 сентября

Сегодня верующие почитают память Корнилия – римского сотника, которого апостол Петр обратил в христианство.
Раньше в это время люди убирали оставшийся урожай корнеплодов и готовили из них блюда. Больше всего чествовали редьку: ее выкапывали до первых заморозков, просушивали, а после хранили в погребе.
В этот день важно также отдыхать и уделить время себе.
– заниматься уборкой и домашними делами;
– конфликтовать и выяснять отношения;
– тратить много денег на покупки;
– Начинать новые проекты;
– переедать;
– гадать по зеркалу и заключать брак, рассказывает «МК в Волгограде.ру».