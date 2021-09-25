Кого оправдывали «тройки» НКВД

Многих удивит тот факт, что в современной России количество оправдательных приговоров суда редко превышает 0,8%, тогда как в разгар Большого террора эта цифра достигала 13%. В чем причина такого контраста?

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Сталинский феномен

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Последние лет десять показатели оправдательных вердиктов российского суда колеблются в районе отметки 0,8%. Меньше всего оправдывают по делу об угоне автомобилей – 0,03%, больше всего - по должностным преступлениям – 4,49%. Но даже последняя цифра заметно уступает показателям периода массовых репрессий. Так, в 1936 году народными судами было вынесено 10,9% оправдательных приговоров, в 1937-м – 10,3%, в 1938-м – в пик Большого террора – 13,4%!

Сталинская эпоха у нас ассоциируется исключительно с репрессиями, поэтому мы удивляемся, что в 1930-е годы судебные процессы проходили при участии адвокатов. Они нередко помогали обвиняемым, в частности, по политической 58-й статье, если не отменить вынесенный приговор, то хотя бы ослабить наказание с 10 до 1,5–2 лет.

В своей книге «Опричники Сталина» Алексей Тепляков приводит следственную статистику по Западносибирскому краю за 1935-1936 годы. В период с 20 декабря 1935-го по 20 апреля 1936 года там было возбуждено следствие по 1100 «контрреволюционным» делам, по которым были привлечены 2 470 человек. В ходе расследования органами НКВД были прекращены дела 9,5% подозреваемых, еще 6,7% арестованных оправдала прокуратура.

Высокий процент оправдательных приговоров в сталинское время может быть объяснен большим количеством обвинений, которые зачастую выносились скоропалительно – из-за чрезмерного усердия работников правоохранительных органов или поспешных выводов следствия. Подобные дела, уходившие в прокуратуру, нередко решались в пользу обвиняемого.

Все относительно

Историк Павел Пряников, акцентируя внимание на феномене сталинской эпохи, отмечает, что высокий процент оправдательных приговоров был только в народных судах, но он никак не касался работы знаменитых «троек», где подсудимый фактически не имел шансов на оправдание, даже если его вина не была доказана.

Процент оправдательных приговоров, вынесенных репрессивным органом, был ничтожно мал – 0,03%. Другими словами, это 500 оправдательных решений на 1,5 млн обвинений. Как известно, «тройки» развернули свою деятельность 30 июля 1937 года после выхода приказа НКВД 00447 по репрессированию «антисоветских элементов». Судебная, а точнее внесудебная процедура, осуществляемая «тройками», была до предела проста: 5-10 минут длилось слушание, подсудимому разъясняли его права, а дальше - смертный приговор, который объявлялся непосредственно пред казнью. Подобные процессы обычно проходили по спискам, что снижало вероятность оправдательного вердикта, а обжалование таких приговоров было практически невозможно, так как дела рассматривались в режиме чрезвычайной секретности. За день по решению «тройки» выносили от 110 до 120 приговоров. Потолок был достигнут в 1938 году в Западносибирском крае, где за одну ночь было вынесено 1221 обвинительное решение. Большинство приговоров – смертные, других подсудимых ждали 8-10 лет лагерей или столько же лет тюрьмы.

А кто же попадал в редкую категорию оправданных? По словам Павла Пряникова, из-за того, что «тройки» работали в авральном режиме, иногда терялись документы, путались фамилии или просто не находились люди. Такие дела переправлялись в суд, где у обвиняемого было несравненно больше шансов. Около 4% дел прекращали из-за окончания срока следствия, который тогда ограничивался двумя месяцами.

Мешает закон

И все-таки приговоры «троек» были временным явлением. После их ликвидации высокий процент судебных оправдательных постановлений в сталинскую эпоху сохранился. Такой показатель справедливо сравнить с тем, который имеет место в современной России. Возможно, причина колоссальной разницы между количеством оправдательных приговоров двух эпох кроется не столько в гуманности сталинской судебной системы, сколько в особенностях российского судопроизводства. К примеру, сегодня в странах Евросоюза показатель оправдательных приговоров колеблется от 5% до 17%, что сопоставимо с данными по СССР конца 1930-х годов.

Самый низкий показатель по числу решений в пользу обвиняемого в России наблюдался в 1993 году – 0,3%, к 2003 году он достиг отметки 0,8%. Но затем снова стал падать. В конце 2015 года официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин докладывал, что процент оправдательных приговоров по уголовным делам не превышает 0,2%. Адвокат и правозащитник Виолетта Волкова отмечает, что фактически показатель оправдательных приговоров в России меньше, так как, к примеру, в случаях с разбирательством по поводу бытовой ссоры суд зачастую просто прекращает производство из-за отсутствия доказательств. Отмена подобных приговоров Верховным судом происходит по формальным показаниям.

Правозащитник обращает внимание на то, что одна из причин такого низкого числа оправдательных приговоров может быть связана с правом незаконно осужденного на реабилитацию.

Во-первых, после оправдания прокурор должен принести пострадавшему публичные извинения, во-вторых, такой человек имеет право на денежное возмещение понесенного ущерба. Наша судебная система в отличие от западной пока не готова к введению подобной практики. Юристы часто ссылаются на такую статью в российском законодательстве, как «незаконное привлечение к уголовной ответственности». По ней должны проходить все, кто причастен к делу, в котором вина подсудимого не была доказана. Но эта статья так и остается на бумаге.

Перечисленное выше, по мнению адвокатов, действительно может способствовать тенденции уменьшения количества приговоров в пользу обвиняемого. Сталинское время не было обременено издержками российского судопроизводства, что сказывалось на высоких показателях оправдательных приговоров.