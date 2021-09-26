Как советские бойцы уничтожали душманов в подземных убежищах

Выиграть в войну с партизанами, особенно если их активно поддерживает местное население, практически невозможно. Наглядный тому пример, война в Афганистане, когда советским военнослужащим пришлось вести боевые действия против моджахедов, скрывающихся под землей.

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«Боевые кроты»

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Одной из особенностей боевых действий в Афганистане оказалось наличие разветвленной сети многоярусных подземных тоннелей, существующих практически около каждого крупного сельского населенного пункта. Скрываясь под землей, афганцы могли по нескольку дней находиться в засаде, а затем, появляясь, подобно «черту из табакерки» поливать советских солдат огнем из автоматов. При этом специально моджахеды подземные ходы некогда не рыли. Как утверждали местные жители, многие из разветвленных тоннелей, существовали в этой стране со времен походов Александра Македонского. Исторически кяризы, как называли подземные проходы афганцы, играли роль колодцев, по которым местные жители добирались до грунтовых вод. Афганистан страна горная, засушливая и чтобы пробиться к воде колодцы порой достигали глубины 50 метров. Воду выбирали, и она уходила еще глубже. Так на протяжении веков было вырыто множество колодцев соединенных для удобства подземными ходами. Не удивительно, что во время многочисленных войн, которые велись на территории Афганистана, местные жители активно использовали колодцы в военных целях.

Взрывчатка для «подземных партизан»

Советские военнослужащие с первых дней своего нахождения в Афганистане, как и их предшественники, столкнулись с развернувшимися против них масштабными боевыми действиями подземных мстителей. Советские солдаты в долгу не остались. Едва увидев характерную дыру в земле, они забрасывали ее гранатами и взрывчаткой. Впрочем, нередко проявляя благородство, военные предварительно предлагали находящимся в шахте афганцам выйти на поверхность и сдаться. В ответ, как правило, неслась отборная брань и автоматные очереди. Хорошо, если выход из кяриза в данной местности был один. В противном случае можно было получить пулю в спину из-за соседнего куста.

Кроме того война против подземных партизан имела и свои побочные эффекты. Подрыв кяризов чаще всего сопровождался уходом воды из данного колодца. Крестьянам становилось нечем поливать поля, и они пополняли ряды моджахедов. В итоге советским военнослужащим пришлось разрабатывать особую специальную схему по подрыву многоэтажных подземных убежищ моджахедов. В том случае если взрывчатку опускали в колодец и подрывали ее на самом дне, нужного эффекта не было. Сила взрыва уходила вертикально вверх, а афганцы прятались в это время в боковых проходах. Чтобы добиться нужного результата подрыв колодцев - подземных ходов происходил следующим образом. Взрывали одновременно два заряда. Один на дне шахты, а второй у выхода из нее. Таким образом, две направленные друг против друга взрывные волны создавали в шахте высокое давление и уходили в горизонтальные коридоры, убивая в них все живое.

Данная тактика быстро дала свои результаты. Многие из потенциально опасных колодцев были уничтожены. Первой в колодец бросали разрывную гранату, а затем предлагали моджахедам выйти. Если они отказывали, производился подрыв кизяра.

Как вспоминают ветераны боевых действий в Афганистане, на уничтожение одного колодца глубиной двадцать метров уходило около трех минут. Зрелище было впечатляющим. После одновременного подрыва одновременно двух зарядов из того, что оставалось от колодца, будто из вулкана летели высоко в воздух камни и комья земли. После взрыва осуществлялось прочесывание тоннелей. В них спускался солдат с автоматом, к дулу которого скотчем был примотан фонарик, и осторожно двигался по тоннелю, стреляя во все движущиеся предметы.