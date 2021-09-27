Как красноармеец после немецкого плена стал «пророком»

Говоря об этнических религиях, обычно имеют в виду иудаизм, индуизм и синтоизм (религию японцев), чья история уходит вглубь тысячелетий. Казалось бы, в ХХ веке возникновения новых «национальных вер» ничто не предвещало. Но неожиданно подобная религия появилась у украинцев. Её немногочисленные адепты считают «пророком» перебравшегося в Канаду бывшего красноармейца Льва Силенко.

Фото: Русская семерка Русская семерка

«Гость из вечности»

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Лев Силенко родился в 1921 году в селе Богоявленском Кировоградской области. В эпоху коллективизации его семья была раскулачена, отца сослали в Сибирь. Юный Лев учился в Кременчугском библиотечном техникуме, жил в Киеве и Москве, работал на Теплоэнергоцентрале. В Красную Армию Силенко призвали незадолго до начала Великой Отечественной войны. Летом 1941 года он попал в окружение, возможно, из-за ошибок командиров. В биографии Силенко его довольно пассивное пребывание на фронте, описывается, например, так:«Только солдаты поднимут головы, чтобы бежать, как в ряд начинают падать, скошенные пулями немецких пулеметов. Какое безумие! Ведь могла бы сотня бойцов обойти, скрываясь, этот холм и неожиданно уничтожить пулеметные гнезда фашистов», - рассуждает Силенко».

В 1943 году Лев Силенко сумел покинуть лагерь для военнопленных в Новом Борисове. В Сети встречается версия о том, что он сотрудничал с немцами, однако сам «пророк» утверждал, что на воле у него возникли проблемы с эсэсовцами из-за приверженности украинскому национализму. Тогда Силенко через Киев и Польшу уехал в сам Третий Рейх. После войны ему довелось побывать в нескольких лагерях для перемёщённых лиц в американской зоне оккупации Германии. Как и многим другим беженцам, будущее виделось Силенко в туманном свете. Зато рядом оказалось много украинцев, гордящихся тем, что они украинцы. Ниша общественной и политической деятельности в основном была занята галичанами-бандеровцами. Но Силенко избрал другую стезю. Как раз там, в лагерях, бывший красноармеец впервые начал проповедовать Родную украинскую народную веру (последователи чаще пользуются аббревиатурой РУНВера).

Пророк утверждал, что он – гость из «вечности Дажбожьего света». О Дажбоге, почитавшемся в древней Руси как олицетворение Солнца, Силенко якобы слышал еще от своего деда. Примечательно, что созданная им религия не стала реконструкцией славянского политеизма. Силенко проповедовал единобожие и не допускал поклонения, к примеру, Перуну или Сварогу.

Распространение учения

Пик активности Силенко пришёлся на тот период, когда в Северной Америке, куда перебрался основатель РУНВеры, плодились многочисленные секты «Нью Эйдж». Как и они, Силенко учил о духовной эволюции, перерождении душ, единении с природой. Но в отличие от индийских йогов и оккультистов его проповедь была направлена исключительно на украинских эмигрантов в США и Канаде. Первую общину Силенко зарегистрировал в Чикаго в 1966 году.

А в 1978 году в штате Нью-Йорк был построен «Соборный храм» - «Святыня Матери Украины». Культовые сооружения почитателей Дажбога оформлялись в духе украинской народной культуры с преобладанием «жовто-блакитных» цветов. Такой антураж, вероятно, должен был вызвать сентиментальные чувства у эмигрантов, знакомых с украинской деревней лишь по рассказам бабушек.

Книги Льва Силенко наполнены антихристианской риторикой, элементами фолк-хистори и любительской лингвистики. Автор всеми силами стремится убедить последователей в том, что Украина – центр планеты Земля. «Учитель», например, возводил начало истории украинцев не к Киевской Руси, а к эпохе 20-тысячелетней давности.

«Понятия «рая» и «ада» Силенко раскрывал, исходя из Библии. Говорил о земном рае, описанном в книге Бытия, и позиционировал его географически на территории современной Украины», - отмечает исследователь из Варшавы А.П. Павлюк.