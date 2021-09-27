Названы самые опасные лесные грибы

Миколог, автор научно-популярных книг о грибах Михаил Вишневский перечислил самые опасные виды грибов. Об этом пишет URA.ru.

Как рассказал эксперт, самые ядовитые грибы — это поганки, мухоморы и галерина окаймленная. Также Вишневский отметил, что все грибы по степени ядовитости делятся на слабые, сильные и смертельно ядовитые.

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Например, бледная поганка, мухомор вонючий, галерина окаймленная - это сильно ядовитые грибы. При отравлении ими возможен весь спектр: от небольших проявлений с проблемами ЖКТ до летального исхода.

Среди первых признаков отравления бледной поганкой — головная боль, головокружение, нарушение зрительной функции, быстроразвивающийся холероподобный гастроэнтерит, боли в животе, рвота. Признаки проявляются довольно поздно — через 8-18 часов после употребления гриба в пищу.

В отличие от поганки, симптомы отравления мухомором вонючим проявляются в течение первых нескольких часов. У отравившегося могут наблюдаться судороги, галлюцинации, понос с кровью, головокружение, брадикардия, рвота, усиленное слюноотделение и многое другое.

Если пострадавшему срочно не будет оказана медицинская помощь, то спустя 6-9 часов у него разовьется выраженное двигательное возбуждение. Затем оно сменится апатией и сонливостью. В этом состоянии кожа и глаза желтеют, давление снижается, дыхание становится поверхностным, а пульс едва прощупывается.

Симптомы отравления галериной окаймленной могут начать проявляться спустя сутки. Первые из них — озноб, рвота, понос. Такое состояние сохраняется до трех дней, затем признаки отравления как бы сходят на нет, но на самом деле развивается желтушность на фоне поражения печени. Если вовремя не оказать помощь, человек умрет.

Специалист по грибам Даменик Кассанелли добавил, что грибы следует собирать подальше от дорог и предприятий.

"Медь полиметаллы, тяжелые металлы могут распространяться на большое расстояние. Если в почве или в валежнике есть тяжелые металлы, может произойти увеличение гриба".