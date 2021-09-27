Были ли наши богатыри русскими

Кажется, что ответ на вопрос – к какой национальности относились былинные богатыри, очевиден. Но не спешите записывать этих героев в русские, ведь ученые имеют все основания считать, что это заблуждение. Разобраться можно только определив, что из себя представляли русские в те времена, а кроме этого, стоит еще и хоть примерно обозначить время, в которое былинные герои жили.

На Руси было немало богатырей, но мы привыкли к трем основным: Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче. Из общей массы супергероев прошлого они были выделены потому, что выглядят как исторические личности. Об Илье, Добрыне и Алексаше (Алеше) есть упоминания в исторических документах, что придает им достоверность.

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Илья Муромец – литвин или татарин?

В классической трактовке Илья Муромец и Добрыня Никитич жили в одно время и состояли дружинниками киевского князя Владимира Великого, крестившего Русь. То есть жили они в 10 столетии, когда только происходил процесс слияния первоначальных русов, происхождение которых не вполне ясно, с местным славянским населением. Пришлые русы могли быть скандинавами и даже иранцами, откуда они – уверенно вам не скажет никто.

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В былинах говорят о богатырях как о людях, рожденных на территории Руси, но не как о русских. Они могли быть восточными славянами, но не русами и уж тем более не русскими, официально появившимися только в 17 веке. Илья, как уроженец города Муром, вполне мог относиться к финскому племени мурома. Археологи утверждают, что население родины богатыря стало славянским только в конце 12 столетия.

Но все это справедливо только в том случае, если богатыри и на самом деле жили в 10 веке. Историки и археологи в этом сомневаются и на то есть веские причины. Впервые об Илье Муромце упоминают в источниках 16 века в связи с его захоронением в Киево-Печерской лавре. При этом о Муроме там нет ни слова, а говорится о городке Муровийск (Моравска, Моравийск) под Черниговом. Сам же Илья именуется Муровец и Муровлин, как уроженец тех мест.

Село Карачарово – малая родина богатыря, фигурирует уже не в документах, а в былинах. Есть основание считать, что речь шла вообще о древнем городке Карачев, расположенном в Брянской области, который основали еще до монгольского нашествия. Если Илья Муромец родился в Моравске или Карачеве в 15–16 веках, то был он, вероятнее всего, литвином – восточным славянином, жившим на территории, принадлежавшей Великому княжеству Литовскому.

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Но если в былинах примерно указаны верные данные о годах жизни Муромца и он на самом деле из села Карачарово, то это все равно не делает его русом. В таком случае есть все основания предполагать, что былинный богатырь был выходцем из Волжской Болгарии или представителем другого тюркского народа, пришедшего на Русь до монгольского нашествия. Дело в том, что Карачарово – типичный тюркский топоним.

Алексаша Попович и Тимоня Золотой Пояс

В летописях нет упоминания Ильи Муромца и в истории он появился после того, как оказался погребен в пещерах Киево-Печерской лавры. На его фоне «младшие» богатыри выглядят более реалистично. Тверская летопись 16 века рассказывает о многих богатырях, служивших суздальским князьям.

В Липицкой битве 1216 года погибло немало славных воинов, а оставшиеся 72, под предводительством Алексаши Поповича и Тимони Золотого Пояса отправились на место, где сейчас стоит город Александров и выстроили там крепость. В стенах цитадели богатыри долго спорили и совещались, после чего приняли решение поступить на службу к киевскому князю Мстиславу Удалому.

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Под руководством этого князя богатыри совершили немало подвигов, участвовали в походе на татар в 1223 году, но в битве на реке Калке полегли все до единого. Но это не точно, так как есть сведения, что Тимоня погиб далеко на чужбине, поехав свататься к скандинавской красавице Сигрид Гордой.

Теперь поговорим о национальной принадлежности этих «младших» богатырей. Тимоню и Алексашу летопись называет ростовскими боярами. Действовали же славные воины по всей северо-восточной части Руси, в том числе в районе Мурома, Суздаля и Рязани.

Именно в этих регионах сохранилось больше всего фольклорных упоминаний о Алексаше Поповиче и Тимоне, которого также называли Добрыня Золотой Пояс. Очевидно, что такое явление, как богатырство зародилось на территории нынешней европейской части России в 12 – начале 13 века. Но в те времена эти земли были заселены преимущественно финскими племенами, среди которых было немало не крещеных.

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