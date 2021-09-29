Тайный сын принца Чарльза: подробности о новом наследнике престола

Саймон Доранте-Дэй — тайный сын Камиллы Паркер-Боулз, правда, только по его утверждениям. Мужчина представил документы, которые подтверждают его королевское происхождение. Также он утверждает, что именно принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз являются его родителями. На днях в сети появилась новость, что один инженер из Квинсленда утверждает, что является тайным сыном принца Чарльза и герцогини Камиллы. Многие считают его забавным обманщиком, пытающимся прославиться за счёт Виндзоров. Интересно, что ныне проживающий в Австралии уроженец Портсмута Саймон Доранте-Дэй любит делать коллажи из собственных портретов и снимков своих детей, сравнивая их с фотографиями Виндзоров и Шандов в разном возрасте. Вряд ли кто-либо относился к заявлениям Саймона серьёзно, однако недавно он поделился ещё одним любопытным документом.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Саймон Доранте-Дэй не просто обнародовал своеобразное расследование, которое, по его словам, стало результатом многолетних поисков. 55-летний мужчина основательно подготовился и приложил электронное письмо от высокопоставленного офицера полиции Великобритании, подтверждающее существование некоего секретного письма, вроде бы подтверждающего историю об отцовстве.

Видео дня

Mainstyle

«Моя бабушка, которая работала на королеву, много раз прямо говорила мне, что я был сыном Камиллы и Чарльза»,

— сообщил Доранте-Дэй.

В подтверждение своих слов он продемонстрировал письмо от детектива-инспектора Дэйва Смита из отдела защиты королевских особ и специалистов столичной полиции Великобритании. По мнению Саймона, оно может иметь решающее значение в его вопросе о своём происхождении.

7 июля 2015 года детектив-инспектор Смит также отправил Доранте-Дэю электронное письмо, в котором подтвердил, что лично доставил письмо помощникам принца Чарльза. Саймон отправлял принцу Уэльскому подробное описание своего жизненного пути, свои предположения, касающиеся их родственной связи, и все документы, которые, по мнению мужчины, можно считать доказательствами. То, что эти данные были переданы Его Высочеству, по мнению Доранте-Дэя, подтверждает, что наследник британской короны, скорее всего, ознакомится с документами, так как заинтересован в вопросе.

Mainstyle

Саймон родился в Портсмуте 5 апреля 1966 года. Когда ему было восемь месяцев, его удочерила местная пара — Карен и Дэвид Дэй. Его приёмные дедушка и бабушка, Уинифред и Эрнест Боулден, работали на королеву и принца Филиппа в одной из королевских резиденций. Бабушка многократно говорила внуку, что он — сын принца Чарльза и Камиллы Шанд.

Исследование Доранте-Дэя показало ему, что пара впервые сблизилась в 1965 году. Он утверждает, что несколько месяцев спустя, незадолго до его рождения, Камилла исчезла с британской социальной сцены по крайней мере на девять месяцев, а Чарльза отправили в Австралию. Утверждается, что в больнице, в которой якобы родился Саймон и которая указана в его свидетельстве о рождении, не родилось ни одного ребёнка за десять лет, близких к его дате рождения. Второе имя Саймона — Чарльз — его приёмные родители якобы обязались оставить прежним.