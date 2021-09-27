Казаки-характерники: на что способны «русские ниндзя»

Считается, что казаки не представляют собой какую-то единую нацию. Это представители разных национальностей, в поисках свободы осевшие на берегах Волги, Дона и Днепра, а также в предгорьях Кавказа и Причерноморья Однако с годами у них сформировались свои традиции. К их числу относится уникальная система магических ритуалов – Казачий Спас.

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Наследие джанийцев и новгородцев

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Историк Б. П. Савельев в «Древней истории казачества» развивает теорию о том, что в числе казацких предков были джанийцы, ещё в XII столетии до нашей эры населявшие устья Дона, Кубани, Днепра и Днестра и представлявшие собой южный славянский субэтнос. Джанийцы прославились тем, что участвовали в Троянской войне против ахейцев, а также помогали Александру Македонскому воевать с персидским царём Дарием. При этом зафиксированы факты, когда во время сражений невидимые воины рубили противника направо и налево Это были так называемые характерники. Магическое искусство их поразило самого Чингисхана, войско которого в междуречье Дона и Волги столкнулось с отрядом воинов, легко уклонявшихся от летящих в них стрел и недостижимых для ударов мечей. Именно характерники, по версии Савельева, стали основателями многих восточных единоборств.

Много веков спустя славяно-черкасская ветвь джанийцев ассимилировалась с новгородцами, бежавшими в южные края от жестокого правления Ивана Грозного. У них имелись свои боевые практики – «Кулак Перуна», «Буза», «Скобарь» Так родился Казачий Спас – магическое искусство, куда помимо боевых приёмов входили практики по выживанию и целительству.

Магия для полководцев

Кстати, легенда гласит, что знаменитого полководца А. В. Суворова, потомка новгородцев, в детстве лечили от хворей именно целители-характерники. Впоследствии Суворов овладел рядом практик Казачьего Спаса и даже применял их в сражениях.Впрочем, Суворов являлся не единственным военачальником, которому были известны эти приёмы. Например, в героя Кавказской войны генерала Бакланова, который был родом из донских казаков, не мог попасть ни один горец Красный командир Василий Чапаев запросто уклонялся от летящих в него пуль Белогвардейский генерал барон Роман фон Унгерн-Штернберг, останавливая эшелоны с красноармейцами, без единого выстрела добивался сдачи врагами оружия, наводя на них морок

Легенда гласит, что, когда была взята в плен знаменитая атаманша Маруся, трибунал приговорил её к расстрелу. Поскольку ходили слухи, что Маруся – ведьма, никто из бойцов не взялся исполнить приговор. Тогда Марусю повёл в степь сам командир части. Хотя казачка всячески пыталась навести на него чары, он вроде бы не поддался После того как командир застрелил Марусю и у него на глазах её закопали в землю, с ним что-то стряслось. Три дня он бесцельно блуждал по степи, а затем вернулся в свою часть. Там ему передали записку, в которой говорилось: «Плохо вы меня расстреляли, всё равно живёхонькая. Твоя Маруська».

Что умеют спасовцы?

Прежде всего характерников учат боевым заклинаниям. Например, метать огненные шары или молнии, прожигающие тело врага. Некоторые маги способны выбрасывать в сторону противника жидкий огонь и даже устраивать «огненный дождь», когда прямо с неба падают капли пламени.

Ещё они способны заставлять врага видеть опасности, которых на самом деле не существует. Например, страшных чудовищ или то, чего человек боится больше всего в жизни.

Одним из умений спасовцев-характерников является оборотничество. По-видимому, искусством перевоплощения в зверей и птиц изначально владели новгородцы, ещё в языческую эпоху перенявшие его у ближайших соседей – викингов.Что происходит, когда человек превращается в волка или медведя, никто толком не знает. Одни исследователи считают, что речь идёт о перемещении человеческого сознания в мозг животного, другие – что характерник наводит морок, вот другие люди и видят вместо него зверя

В некоторых случаях спасовцы могут создавать неодушевлённых существ для выполнения различных заданий – скажем, деморализовать противника. Они могут состоять из воды, огня, ветра, неодушевлённых объектов, а могут представлять собой мыслеформы, созданные силой воображения, – скажем, копии каких-то животных Правда, эти монстры не могут «жить» долго. Чтобы разрушить такую «форму», следует произнести особое заклинание.