Казаки-характерники: на что способны «русские ниндзя»

Считается, что казаки не представляют собой какую-то единую нацию. Это представители разных национальностей, в поисках свободы осевшие на берегах Волги, Дона и Днепра, а также в предгорьях Кавказа и Причерноморья Однако с годами у них сформировались свои традиции. К их числу относится уникальная система магических ритуалов – Казачий Спас.
Историк Б. П. Савельев в «Древней истории казачества» развивает теорию о том, что в числе казацких предков были джанийцы, ещё в XII столетии до нашей эры населявшие устья Дона, Кубани, Днепра и Днестра и представлявшие собой южный славянский субэтнос. Джанийцы прославились тем, что участвовали в Троянской войне против ахейцев, а также помогали Александру Македонскому воевать с персидским царём Дарием. При этом зафиксированы факты, когда во время сражений невидимые воины рубили противника направо и налево Это были так называемые характерники. Магическое искусство их поразило самого Чингисхана, войско которого в междуречье Дона и Волги столкнулось с отрядом воинов, легко уклонявшихся от летящих в них стрел и недостижимых для ударов мечей. Именно характерники, по версии Савельева, стали основателями многих восточных единоборств.
Много веков спустя славяно-черкасская ветвь джанийцев ассимилировалась с новгородцами, бежавшими в южные края от жестокого правления Ивана Грозного. У них имелись свои боевые практики – «Кулак Перуна», «Буза», «Скобарь» Так родился Казачий Спас – магическое искусство, куда помимо боевых приёмов входили практики по выживанию и целительству.
Кстати, легенда гласит, что знаменитого полководца А. В. Суворова, потомка новгородцев, в детстве лечили от хворей именно целители-характерники. Впоследствии Суворов овладел рядом практик Казачьего Спаса и даже применял их в сражениях.Впрочем, Суворов являлся не единственным военачальником, которому были известны эти приёмы. Например, в героя Кавказской войны генерала Бакланова, который был родом из донских казаков, не мог попасть ни один горец Красный командир Василий Чапаев запросто уклонялся от летящих в него пуль Белогвардейский генерал барон Роман фон Унгерн-Штернберг, останавливая эшелоны с красноармейцами, без единого выстрела добивался сдачи врагами оружия, наводя на них морок
Легенда гласит, что, когда была взята в плен знаменитая атаманша Маруся, трибунал приговорил её к расстрелу. Поскольку ходили слухи, что Маруся – ведьма, никто из бойцов не взялся исполнить приговор. Тогда Марусю повёл в степь сам командир части. Хотя казачка всячески пыталась навести на него чары, он вроде бы не поддался После того как командир застрелил Марусю и у него на глазах её закопали в землю, с ним что-то стряслось. Три дня он бесцельно блуждал по степи, а затем вернулся в свою часть. Там ему передали записку, в которой говорилось: «Плохо вы меня расстреляли, всё равно живёхонькая. Твоя Маруська».
Прежде всего характерников учат боевым заклинаниям. Например, метать огненные шары или молнии, прожигающие тело врага. Некоторые маги способны выбрасывать в сторону противника жидкий огонь и даже устраивать «огненный дождь», когда прямо с неба падают капли пламени.
Ещё они способны заставлять врага видеть опасности, которых на самом деле не существует. Например, страшных чудовищ или то, чего человек боится больше всего в жизни.
Одним из умений спасовцев-характерников является оборотничество. По-видимому, искусством перевоплощения в зверей и птиц изначально владели новгородцы, ещё в языческую эпоху перенявшие его у ближайших соседей – викингов.Что происходит, когда человек превращается в волка или медведя, никто толком не знает. Одни исследователи считают, что речь идёт о перемещении человеческого сознания в мозг животного, другие – что характерник наводит морок, вот другие люди и видят вместо него зверя
В некоторых случаях спасовцы могут создавать неодушевлённых существ для выполнения различных заданий – скажем, деморализовать противника. Они могут состоять из воды, огня, ветра, неодушевлённых объектов, а могут представлять собой мыслеформы, созданные силой воображения, – скажем, копии каких-то животных Правда, эти монстры не могут «жить» долго. Чтобы разрушить такую «форму», следует произнести особое заклинание.
И в наши дни спасовцы порой демонстрируют свои умения. Например, заставляя окружающих биться с тенью или пугаться несуществующих угроз Но тайны своего древнего искусства они готовы открывать лишь избранным.