Веселые нравы ампира: как влюблялись в эпоху Наташи Ростовой

Денди, мокрые полупрозрачные платья и чахоточная красота — «Рамблер» расскажет о страстях, которые обуревали современников Джейн Остин, Наполеона и Андрея Болконского.

Фото: Кадр из сериала "Война и мир" Кадр из сериала "Война и мир"

Потрясения Великой французской революции и Наполеоновских войн отразились и в частной жизни людей той поры. Сентиментальные, а потом и романтические произведения поставили чувства выше разума, долга и приличий. Молодежь начинает отстаивать право самостоятельно выбирать себе супругов к возмущению родителей. В моду входят тайные помолвки и побеги влюбленных, которые венчались без разрешения родителей.

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Так поступают героини пушкинской «Метели» и «Гордости и предубеждения» Джейн Остин, Наташа Ростова Толстого (правда, побег не удается). Сбегает с женатым поэтом Перси Биши Шелли и юная Мэри Годвин, которая позже напишет «Франкенштейна». Финал таких историй зависел от сговорчивости родителей. Если они прощали пару и оставляли за сыном или дочерью наследство, то все было хорошо. Если же обида была сильнее любви к детям, то парочку ждали скитания, бедность и жизнь на жалованье романтичного мужа.

Последующий брак бежавших влюбленных обычно искупал скандальную ситуацию. Хуже было, если поддавшись уговорам возлюбленного, девушка так и не доходила до алтаря. Сделать партию в обществе у нее уже не было шансов, ее поступок бросал тень на всю семью, так что ее сестры тоже могли остаться без предложений. Если же от девушки отказывались родители или опекуны, то она рано или поздно оказывалась в публичном доме или становилась содержанкой.

Кадр из сериала "Война и мир"

Ампир обращается к идеалам античности, воспевает красоту человеческого тела, что немедленно отражается в моде. Барышни поголовно переодеваются в полупрозрачные муслиновые платья-рубашки с завышенной талией, открывающие плечи, грудь и руки, и носят камеи. Самые смелые красотки намеренно смачивают ткань водой, чтобы она прилипала к телу и четко обрисовывала фигуру и особенно ноги. Кстати, вместо подвязок для чулков иногда надевают золотые обручи, которые отлично видны сквозь тонкое полотно. Длина платья позволяет любоваться щиколотками, которые самые раскованные дамы украшают браслетами. Ведь мужчины вот уже пятнадцать лет воюют и погибают в Европе, а значит выживших нужно впечатлять как можно сильнее, чтобы выйти замуж.

Обратная сторона такой моды — повальная смертность девушек, которые в нарядах-пеньюарах ездили на балы, невзирая на температуру за окном. Самое модное заболевание — чахотка. Повышенной популярностью пользуются бледные красавицы, поэтому девушки пьют уксус и рисуют себе вены, чтобы подчеркнуть тонкую кожу. А вот здоровые румяные барышни были не в моде.

В целом это эпоха раскрепощения во всех сферах, замужние женщины не скрывают своих измен, мужчины не ограничивают себя в количестве любовниц. Моду задают прекрасная Полина, сестра Наполеона, его жена Жозефина и веселый распутник Георг IV, который прежде чем стать королем Англии долгие годы был регентом при своем душевнобольном отце. Поэтому это время в Англии именуют эпохой Регентства. Георг обожал азартные игры и женщин, а джентльмены ему подражали. Кстати, именно тогда возник образ идеального мужчины — денди. Остроумные элегантные красавцы вроде Джорджа Браммела становились законодателями в моде, привычках и манерах.

Но истинный денди имел мало общего с нашим представлением о мужественности, так что мистер Дарси даже в исполнении Колина Ферта в сериале «Гордость и предубеждение» показался бы людям эпохи Регентства грубоватым. Тот же Браммел популяризировал мужской черный костюм с шейным платком, щеголял в белоснежных сорочке и жилете, бежевых бриджах и в черных ботфортах, отращивал ногти. Байрон, который также стремился быть настоящим денди, в числе великих людей эпохи называл себя, Наполеона и Браммела. Последний, кстати, спустил все солидное отцовское состояние на одежду и развлечения и умер нищим в психиатрической лечебнице. Собственно, соблазнитель Наташи Ростовой Анатоль Курагин также ведет себя как денди, за что и осуждается Толстым.

Кадр из сериала "Война и мир"

Дамы ни в чем не уступают изысканным кавалерам. Повышается ценность образования — быть просто обаятельной больше недостаточно. Но женское образование той поры все еще ограничивается светским лоском. В обычную программу барышни из хорошей семьи входили музицирование, пение, живопись, танцы, верховая езда, иностранные языки (чем больше, тем лучше). А вот серьезные науки по-прежнему считались мужским занятием. Девушка, которая увлекалась, скажем, астрономией или физическими опытами, рисковала заслужить прозвище «синий чулок» и насмешки в обществе.