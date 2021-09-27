Видео: стадо бегемотов спасло антилопу от крокодилов

В национальном парке Крюгера в ЮАР бегемоты на глазах туристов спасли антилопу гну от напавших на нее крокодилов. Видео опубликовали на странице Latest Sightings — Kruger в Facebook.

Антилопа пришла на водопой и на нее набросились два крокодила. Они затащили животное в реку, где плавали бегемоты. Они оказались недовольны неожиданным вторжением и отогнали крокодилов, а антилопе удалось сбежать. Она переплыла реку и направилась к берегу.