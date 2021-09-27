«Алло!»: кто впервые использовал это слово

Вы когда-нибудь задумывались, почему, когда мы отвечаем на телефонный звонок, говорим "алло"? "Рамблер" решил углубиться в историю и выяснить, откуда появилось это слово и кто его первым употребил.

Дело произошло в 1877 году, когда американский изобретатель Томас Эдисон в своем письме руководству телефонной компании из Питтсбурга доказал, что лучшим вариантом телефонного приветствия является слово hullo. Это видоизмененное английское слово hello, что в переводе с русского языка означает "привет". Такое открытие Эдисон сделал во время испытаний опытного образца телефона Александра Грэхема Белла.

Что касается самого Белла, то он, в свою очередь, в качестве приветствия предлагал употреблять морское слово ahoy, которое использовалось при встрече кораблей. В итоге, вариант Белла не прижился, а привычку Эдисона постепенно переняли сначала все его сослуживцы, а затем и телефонные операторы.

Но все же след Александра Белла остался в истории. Его изобретение в 1876 году стало сенсацией на Филадельфийской всемирной выставке. Ее почетный гость, бразильский король дон Педро II, услышав в телефоне голос Белла, находившегося в другом конце комнаты, уронил его от удивления со словами:

"Боже мой, она говорит!".

И это несмотря на то, что тогда с помощью такого изобретения можно было разговаривать лишь на расстоянии не более 250 метров.