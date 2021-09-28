В каких случаях у человека глаза могут поменять цвет

В это трудно поверить, но десять тысяч лет назад у всех людей на земле глаза были одинакового цвета – карие. Позже ген, отвечающий за цвет глаз, стал мутировать. Это привело к тому, что в радужной оболочке глаза снизилась выработка меланина. Чем больше этого вещества, тем темнее глаза. Меньшее количество меланина привело к появлению голубоглазых.

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Это открытие было сделано в 2008 году датским ученым Хансом Эйбергом. После исследований, которые провела под его руководством группа ученых университета Копенгагена, было точно установлено, что от насыщенности меланина радужная оболочка «выдает» различный цвет глаз.

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Основные цвета глаз

Основных цвета два – голубой (в его диапазоне серый, синий, голубой) и карий (карий, зеленый). Карий цвет глаз – доминантный. Однако большинство населения земли рождается с голубым или сероватым цветом глаз, и только потом они меняют свой цвет.

Связано это с тем, что при рождении в радужной оболочке меланин полностью отсутствует. Лишь некоторые народы Азии рождаются сразу с темным цветом глаз – ученые объясняют это особенностями генного строения. С изменением пигментации радужной оболочки глаз (а это как раз зависит от насыщенности меланином) меняется и цвет. Учеными установлено, что окончательно цвет глаз у человека формируется к 2–3 годам жизни.

Из курса биологии средней школы нам известно о том, что цвет глаз зависит от определенного набора генов. Кто в школе не решал задачи на определение цвета глаз ребенка, у которого мама с карими глазами, папа с голубыми, у бабушек и дедушек они серые, голубые и зеленые.

От чего зависит цвет глаз

Однако голландские ученые провели исследование, отрицающие существование определенного гена, от которого зависит цвет глаз и который передается по наследству.

К эксперименту, проведенному учеными, привлекались добровольцы, в числе которых было множество близнецов и их ближайших родственников. В итоговом отчете ученые отметили, что мононуклеотидные цепочки в гене, который считался наследственным, сильно влияют на конечный результат, но напрямую с вариациями цвета глаз они не связаны.

Именно поэтому в школьных биологических задачах решение выглядело в виде определенного процента возможного цвета глаз у ребенка, но никак не абсолютно точного определения.

Заболевание по цвету глаз

У некоторых людей радужная оболочка меняет свой цвет в зависимости от погоды, освещения, цвета одежды и даже состояния организма. Почему это свойственно не всем людям – конкретных ответов на эти вопросы пока не найдено.

Но и в этой области есть определенные исследования. Еще с древних времен был известен метод диагностики заболеваний человека по изменению цвета его глаз. Называется он иридодиагностика. В Китае, Индии таким способом определяли болезни еще три тысячи лет назад. Знал о нем и Гиппократ.

Первым из ученых нашего времени, который всерьез занялся изучением этого метода, был Игнаций Пекцели, живший на рубеже XVIII – XIX веков неподалеку от Будапешта. Однажды в детстве он сбил палкой сову.

Когда стал ее поднимать, увидел, что в глазу, который соответствует сломанной лапе, появляется темная полоса. Мальчик забрал сову домой и стал лечить ее сломанную лапу. По мере выздоровления полоса исчезала.

Став впоследствии врачом, Игнаций Пекцели всерьез занялся изучением этого метода диагностики. Параллельно с ним над этим же работал пастор из Швеции Нильс Лильеквист. Он вывел целую теорию распознавания различных заболеваний по изменениям радужной оболочки глаз.

Советские ученые проводили исследования этого метода на базе Университета дружбы народов им. П. Лумумбы. Параллельно они установили, что цвет радужной оболочки меняется не только в зависимости от тех, или иных заболеваний. Это может происходить, например, с возрастом, когда работа всех органов замедляется, в том числе и уменьшается выработка меланина.