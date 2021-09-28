"Болезнь века": танцы, которые запрещали в СССР

Буги-вуги, рок-н-ролл, фокстрот и другие еще более целомудренные танцы считались в Советском Союзе развратными и откровенными. "Рамблер" расскажет, какие па и почему нельзя было исполнять на танцевальных площадках.
На Второй Всероссийской конференции комсомола, прошедшей в 1922 году, танцы как вид искусства были названы одним из каналов проникновения в среду молодежи буржуазного влияния. Пристойными и достойными внимания назвали танцы, в которых есть "элемент творчества": украинский гопак, кавказская лезгинка, русская присядка. Простые же "выкрутасы", по мнению руководящего состава Советского Союза, не достойны исполнения советским человеком, никакой эстетической составляющей в себе не несут, а лишь развращают молодежь.
Танго
Зародившийся в Аргентине танец во многих европейских странах называли чересчур откровенным. В России на исполнение танго был наложен запрет еще в 1914 году. Лев Кассо, министр народного просвещения того времени, выпустил указ, который запрещал этот танец для изучения в учебных заведениях. Документ, разумеется, потерял свой вес, когда к власти пришли большевики. Однако и после смены власти отношение к танго не изменилось. С тем лишь исключением, что официального запрета на исполнение танца теперь не было, но исполнять его все же настоятельно не рекомендовалось.
Фокстрот, чарльстон, степ
Фокстрот стал невероятно популярен в Европе после Первой мировой войны, в СССР поначалу к танцу тоже не было нареканий. Однако в последние годы НЭПа против фокстрота в Советском Союзе развернули целую пропагандистскую кампанию. В одном из журналов того времени фокстрот даже назвали “болезнью века”. Активисты партий и комсомола выступали против танца, сравнивая его с неприличными движениями во время любовного акта и утверждая, что он направлен на "пробуждение низменных инстинктов". Итогом таких рассуждений стал в 1924 году запрет на исполнение американских танцев в Советском Союзе: на эстраде и в учреждениях. Остракизму подвергся не только многострадальный фокстрот, но также в опалу попали чарльстон, степ, шимми. Чарльстон даже называли уничтжителем любых моральных норм человечества. Запрет на исполнение этих танцев просуществовал менее десятилетия лет и был снят в начале 1930-х годов.
Буги-вуги, рок-н-ролл, твист
В конце 1950-х годов в "развращающем влиянии" на молодежь обвинили новый танец — буги-вуги, а в 1960-х годах ему на помощь в "разлагающем действии" на советских людей пришел рок-н-ролл. Вместе с ним на танцплощадки вышли стиляги. Против них, как и против исполняемых ими танцев, развернули мощнейшую идеологическую кампанию. Разумеется, буги-вуги, рок-н-ролл, а также присоединившийся к ним твист объявили частью буржуазной культуры, негативно влияющей на примерного советского человека, и категорически запретили эти танцы. Правда, несмотря на строгие запреты, и твист, и буги-вуги, и рок-н-ролл не прекращали исполняться поклонниками на всех танцплощадках и, конечно, на нелегальных вечеринках. В середине 1960-х годов запрет на эти танцы был официально снят.
Кстати...
...не только большевики удивляли своим отношением к искусству танца. В царской России посчитали предосудительным вальс. Принять этот танец отказывались и Екатерина II, и Павел I вместе с женой Марией Федоровной. Указом Павла I, изданном в 1799 году, в России было запрещено танцевать вальс. Правда, ходили слухи, что император просто злился, что не может выполнить некоторые па. Запрет действовал до 1828 года. После того, как вальс реабелитировали, он быстро набрал популярность и стал одним из самых любимых танцев на балах.