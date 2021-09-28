"Болезнь века": танцы, которые запрещали в СССР

Буги-вуги, рок-н-ролл, фокстрот и другие еще более целомудренные танцы считались в Советском Союзе развратными и откровенными. "Рамблер" расскажет, какие па и почему нельзя было исполнять на танцевальных площадках.

Фото: Кадр из фильма "Стиляги" Кадр из фильма "Стиляги"

На Второй Всероссийской конференции комсомола, прошедшей в 1922 году, танцы как вид искусства были названы одним из каналов проникновения в среду молодежи буржуазного влияния. Пристойными и достойными внимания назвали танцы, в которых есть "элемент творчества": украинский гопак, кавказская лезгинка, русская присядка. Простые же "выкрутасы", по мнению руководящего состава Советского Союза, не достойны исполнения советским человеком, никакой эстетической составляющей в себе не несут, а лишь развращают молодежь.

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Какие танцы попали в опалу?

Танго

Зародившийся в Аргентине танец во многих европейских странах называли чересчур откровенным. В России на исполнение танго был наложен запрет еще в 1914 году. Лев Кассо, министр народного просвещения того времени, выпустил указ, который запрещал этот танец для изучения в учебных заведениях. Документ, разумеется, потерял свой вес, когда к власти пришли большевики. Однако и после смены власти отношение к танго не изменилось. С тем лишь исключением, что официального запрета на исполнение танца теперь не было, но исполнять его все же настоятельно не рекомендовалось.

Фокстрот, чарльстон, степ

Фокстрот стал невероятно популярен в Европе после Первой мировой войны, в СССР поначалу к танцу тоже не было нареканий. Однако в последние годы НЭПа против фокстрота в Советском Союзе развернули целую пропагандистскую кампанию. В одном из журналов того времени фокстрот даже назвали “болезнью века”. Активисты партий и комсомола выступали против танца, сравнивая его с неприличными движениями во время любовного акта и утверждая, что он направлен на "пробуждение низменных инстинктов". Итогом таких рассуждений стал в 1924 году запрет на исполнение американских танцев в Советском Союзе: на эстраде и в учреждениях. Остракизму подвергся не только многострадальный фокстрот, но также в опалу попали чарльстон, степ, шимми. Чарльстон даже называли уничтжителем любых моральных норм человечества. Запрет на исполнение этих танцев просуществовал менее десятилетия лет и был снят в начале 1930-х годов.

Буги-вуги, рок-н-ролл, твист

В конце 1950-х годов в "развращающем влиянии" на молодежь обвинили новый танец — буги-вуги, а в 1960-х годах ему на помощь в "разлагающем действии" на советских людей пришел рок-н-ролл. Вместе с ним на танцплощадки вышли стиляги. Против них, как и против исполняемых ими танцев, развернули мощнейшую идеологическую кампанию. Разумеется, буги-вуги, рок-н-ролл, а также присоединившийся к ним твист объявили частью буржуазной культуры, негативно влияющей на примерного советского человека, и категорически запретили эти танцы. Правда, несмотря на строгие запреты, и твист, и буги-вуги, и рок-н-ролл не прекращали исполняться поклонниками на всех танцплощадках и, конечно, на нелегальных вечеринках. В середине 1960-х годов запрет на эти танцы был официально снят.

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