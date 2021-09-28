Крушение Ту-144: тайна гибели советского «Конкорда»

30-й Международный авиасалон в Ле-Бурже в 1973 году оказался омрачен катастрофой новейшего советского самолета Ту-144. По официальной версии, причиной трагедии стал банальный человеческий фактор. Однако материалы расследования были тут же засекречены. В чем причина?

Фото: Русская семерка Русская семерка

Прерванный полет

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Солнечный день 3 июля не предвещал беды. Самолет Ту-144 под управлением пилота Михаила Козлова в 15:19 вышел на взлетно-посадочную полосу, набрал скорость и взмыл в небо. Провожали его аплодисменты зрителей.Самолет совершил несколько маневров и начал снижаться. Вдруг командир лайнера принял решение уйти вверх и резко потянул на себя штурвал. Но высоту Ту-144 уже потерял, а неожиданный подъем создал колоссальные нагрузки на конструкцию машины. Правое крыло лайнера треснуло и отвалилось. Самолет охватило пламя, и через несколько минут он рухнул на пригород Парижа Гусенвилль.В катастрофе погибли все шесть человек экипажа, а также восемь местных жителей, еще 25 получили ранения различной степени тяжести. Обломки самолета разбросало на площади в один квадратный километр.

Официальная версия

Для расследования причин случившегося была создана совместная франко-советская комиссия, которая работала более года. Но выяснению всех обстоятельств случившегося мешало отсутствие информации с черных ящиков: один из них не нашли, а второй оказался сильно поврежденным.И все же расследование было завершено. По версии комиссии, на высоте 1,2 тысячи метров Ту-144 перешел в горизонтальный полет и в этот момент увидел и увидел рядом с собой французский самолет «Мираж», с борта которого велось фотографирование советской машины. Реальной угрозы столкновения не было, однако советский экипаж, визуально не оценивший направление полета французского самолета, прибег к резкому маневру уклонения.Из-за этого второй пилот Ту-144, находившийся в кабине и снимавший видеосюжет о полете для французского телевидения, повалился на панель управления лайнером, поскольку не был пристегнут. Пока он возвращался обратно, машина уже потеряла высоту. Командир самолета резко потянул на себя штурвал, и лайнер не выдержал перегрузки.Таким образом, технически Ту-144 был полностью исправен, а к аварии привел человеческий фактор. Однако материалы расследования почему-то были засекречены. Это и дало почву для появления неофициальных версий случившегося.

Выжать максимум

Одна из них гласит, что всему виной – желание советского руководства произвести максимально положительное впечатление на западную публику. Именно поэтому пилотам лайнера было приказано выжать из машины все, на что она была способна.Здесь необходимо подчеркнуть, что начало 1970-х годов в мировой авиации проходило под знаком соперничества двух сверхзвуковых истребителей – советского Ту-144 и франко-британского «Конкорда». Обе машины были очень похожи. Лайнеры имели опускаемую носовую часть и треугольное крыло. Они были способны развивать скорость до трех тысяч километров в час при дальности полета не менее восьми тысяч километров. Как и советский лайнер, его западный конкурент были представлен на Ле-Бурже. Посему, полагают сторонники этой версии, СССР необходимо было любой ценой продемонстрировать свои преимущества перед западным аналогом. Во-первых, это позволило бы рассчитывать на дальнейший экспорт машины за рубеж, а во-вторых, здесь имелись идеологические обоснования желание доказать преимущества социалистической науки, техники и промышленности над капиталистической.В итоге пилоту было дано указание выжать из машины максимум. Еще при взлете на малой скорости летчик взял почти вертикальный угол, что несет огромные риски перезагрузки для самолета с такой конструкцией. Результат закономерен: машина не выдержала и развалилась в воздухе.

Диверсия?