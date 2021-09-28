«ГАЗ-16»: как в СССР создали летающую «Волгу»

Даже сегодня многие могут подумать, что этот необычный автомобиль прибыл из будущего. А между тем «ГАЗ-16» был создан инженерами в СССР еще в 1960-х годах и, кроме футуристического внешнего вида, отличался тем, что мог летать.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Скрестить автомобиль с самолетом

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60-е годы ХХ века можно смело назвать временем технического прогресса. Многие мировые открытия и события тех лет порой даже нам кажутся перекочевавшими в реальную жизнь со страниц научно-фантастических романов. Это и первый космический полет Юрия Гагарина, и создание Теодором Майманом первого лазера, и выпуск в Германии первых плавающих автомобилей, и появление первых высокоскоростных поездов в Японии.

Поэтому неудивительно, что именно в начале 1960-х советские ученые приступили к необычной разработке - созданию летающей машины. А произошло это на знаменитом Горьковском автозаводе (ГАЗ). Руководство проектом поручили инженеру Смолину. Такой выбор был неслучаен. И дело не только в том, что Смолин являлся ведущим конструктором ГАЗ, а в том, что раньше он трудился на Казанском авиационном заводе. Поэтому кому как не ему можно было доверить создание автомобиля, летающего по воздуху, а точнее передвигающегося на воздушной подушке. В проекте приняли участие и специалисты секретного предприятия - так называемого почтового ящика 200, и ЦАГИ – Центрального аэрогидродинамического института.

Первый летающий ГАЗ

Сначала испытания провели на моделях будущих автомобилей, которые были в 10 раз меньше настоящих. Из шланга, присоединенного к образцу, нагнетался воздух, и машинка зависала над поверхностью воды или суши.

В самом начале 1960-х годов первый автомобиль "ГАЗ-16" в натуральную величину был готов. Кузов машины имел обтекаемую форму, а кабина напоминала своеобразный прозрачный колпак. Длина аппарата составляла 7,5 метра, ширина – 3,6 метра, а вес - 2 тонны 125 килограммов. Автомобиль, как и любой самолет, был снабжен шасси. Впереди и сзади располагались мощные вентиляторы, посредством которых и образовывалась воздушная подушка. А с помощью закрепленных вертикально винтов осуществлялось управление машиной. Максимальная скорость полета равнялась 40 км/ч.

Слишком много недостатков

Однако нельзя сказать, что первые испытания прошли удачно. При прохождении прямого коридора шириной в 12 метров, ограниченного флажками, "ГАЗ-16" сходил с курса. Понятно, что с траекторией в виде змейки машина справилась еще хуже.

Воздушная подушка "ГАЗ-16" отличалась совсем небольшой высотой - всего 150 мм. Поэтому автомобиль мог передвигаться преимущественно над ровной поверхностью. При полетах над водой вокруг корпуса образовывались сильнее брызги, что затрудняло водителю обзор и управление.