Как выживает древний народ Сибири в современном мире

В Сибири и на Дальнем Востоке проживает немало древних малочисленных коренных народов, которые по-прежнему сохранили традиционный образ жизни и старые уклады. Добраться до них бывает непросто, а подружиться с местными и стать среди них своим — еще труднее. Однако российскому путешественнику и фотографу Александру Ведерникову это удалось. Корреспондент так часто путешествовал по Бурятии, что начал называть регион вторым домом: он не только изучил здешние традиции и обычаи, но также познакомился с местными народами. Его рассказ об особенностях жизни сойотов и хонгодоров — в репортаже «Ленты.ру».

Чудеса Окинского плато

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На крайнем западе Бурятии в горах Восточного Саяна течет река Ока, но не та, что впадает в Волгу, а Саянская Ока, ее бурятское название «Аха». Согласно легенде, по тайге бродили когда-то брат и сестра. Когда брат утонул в озере, объятая огромной печалью сестра сидела на берегу, плакала и причитала: «Ахаа, ахаа » — слезы ее переполняли водоем, и из озера появилась быстрая речка, которая побежала дальше до Ангары. Поэтому она и получила такое имя. А еще в переводе с бурятского Аха означает «брат».

От реки произошло и название Окинского района Бурятии, который на западе граничит с Тывой, на севере и востоке — с Иркутской областью, а на юго-западе — с Монголией.

Добраться сюда быстро не получится: сначала надо долететь до Иркутска или Улан-Удэ на самолете, а потом еще полдня ехать на маршрутке, причем асфальт закончится в Тункинском районе в Мондах, а оставшиеся примерно 200 километров придется ехать по грунтовке до районного центра Орлика. Я объездил практически всю Бурятию, включая Багдарин, Улюнхан, Таксимо и Кижингу, и, на мой взгляд, Окинский район — один из наиболее удаленных и труднодоступных во всем регионе.

К самым истокам

Первое, на что обращаешь внимание в Орлике: все местные между собой разговаривают только по-бурятски, даже в районной администрации. Это удивляет, поскольку в соседнем Тункинском районе в основном слышится русская речь. «Это чтобы родной язык сохранить. А то в телевизоре и интернете все по-русски говорят. В школе детей тоже на русском учат», — объясняют местные.

Население Окинского района в основном составляют сойоты и буряты-хонгодоры. Причем сойоты выделены в качестве самостоятельного этноса, и в 2002 году, начиная с Всероссийской переписи населения, они получили статус коренного малочисленного народа. Здесь, в улусах Сорок, Хурга, Боксон и в самом Орлике их проживает около 3,5 тысячи человек.

Они считают себя потомками древнейшего самодийского народа Восточных Саян, которые населяли горную Оку задолго до переселения туда бурят. В соответствии с этим предположением получается, что именно сойоты являются коренным населением Окинского плато. Ведь буряты-хонгодоры перекочевали в западную Бурятию и Иркутскую область из Монголии в период ойрат-халхасской войны только в XVII веке.

Смешение культур

Ученые-историки давно исследуют эту тему, из уст в уста пересказываются легенды, рассматриваются другие версии происхождения современных сойотов. Но сложность заключается в недостаточном количестве исторических данных и исследований о миграции древних народов в этом регионе, а также в ассимиляции сойотов с монгольскими и тюркскими народами и смешении культур.

Сейчас, наверное, сложно найти чистого сойота, как и русского, например. Здесь вспоминается крылатая фраза: «Поскреби русского — найдешь татарина». Кстати, отличить сойота от бурята внешне — тоже задача не из простых.

Изначально сойоты говорили на вымершем сейчас сойотском языке, который относился к самодийской группе уральской языковой семьи. Впоследствии они были подвержены тюркизации и перешли на сойотско-цаатанский язык (близкий тувинскому). А позже и вовсе произошла полная ассимиляция с бурятами, и сойоты сроднились с бурятским языком.

Для возрождения сойотского языка в 2001 году впервые была разработана письменность на основе кириллицы, запущено издание букваря и учебных пособий. В 2003 году был даже выпущен «Сойотско-бурятско-русский словарь», а с 2005 года началось постепенное внедрение преподавания языка в начальных классах сойотских школ Окинского района Бурятии.

Не оленями едиными

Традиционными занятиями сойотов во все времена были охота и оленеводство. Однако в советский период оленеводство было ликвидировано как непродуктивная отрасль хозяйства. Тогда же и лучшие охотничьи угодья отошли к леспромхозу, и сойотам стало негде охотиться. В тот период исчезло традиционное хозяйство, а с ним и соответствующий ему образ жизни.

В настоящее время все же кочевое оленеводство и яководство восстановлено и является основным занятием сойотов. Если оленеводством в России занимаются повсеместно, то разведение яков в нашей стране — это большая редкость. Похвастаться этим могут республики Северного Кавказа, Тыва, Горный Алтай и Бурятия. В последней яками занимаются исключительно в Окинском районе и конкретно сойоты.

Для встречи с яками необходимо отправиться в местность Нюрган, что находится примерно между Орликом и Сороком. Пастбище расположено на возвышенности, и после дождей лесную дорогу обычно сильно размывает, так что даже не каждый внедорожник с ней справится.

Яки относятся к роду настоящих быков, поэтому внешне они очень похожи на них, только сильно обросли шерстью. Но это не единственное отличие: оказывается, яки не мычат, а хрюкают, как кабаны, и делают это не очень-то интеллигентно.

Кроме того, эти животные дают мясо и шерсть, а также молоко. В отличие от диких сородичей, одомашненные яки вечером приходят в стойбище, где ячихи кормят телят. В хозяйствах их попутно доят вечером и утром, а из ячьего молока, которое, к слову, обладает очень высокой жирностью (11-12 процентов), потом делают масло и сыр. Масло яка больше похоже на деликатес, и оно, кстати, является обязательным компонентом для приготовления тибетского чая — в горной Оке его очень любят и называют «зутараан сай».

Животноводы Оки, конечно, занимаются не только яками, в хозяйствах прекрасно уживаются и лошади, и коровы, и овцы. Яки с большим удовольствием заводят романы с коровами, а быки — с ячихами, и в результате у них рождаются гибриды, которых называют «хайнаки». На вид это такая корова с конским хвостом и волосатым брюхом. Молоко у хайнаков также более жирное, чем у коров, и они считаются полноценными членами дружной окинской семьи домашних животных.

Добродушные соседи

Для возрождения сойотской культуры и сохранения народных художественных традиций в Орлике в 2018 году был создан центр сойотской культуры и народного творчества. Здесь занимаются национальными видами творчества, изготовлением сувениров, пошивом национальной одежды. Преподаватели обучают детей сойотским танцам и игре на традиционных народных инструментах.

Помимо сойотов в Окинском районе живут хонгодоры — большая этническая группа бурят монгольского этноса. Согласно легенде, именно из числа хонгодоров была набрана личная гвардия основателя и первого великого хана Монгольской империи Чингисхана.

Буряты-хонгодоры исповедуют шаманизм и буддизм, поэтому здесь расположены два действующих дацана: один в самом Орлике, другой — неподалеку от него, на берегу Оки. Дацан «Пунцогнамдоллинг» считается самым высокогорным из российских буддийских храмов. Его настоятель ширээтэ-лама Дондок Аюшеев — приятнейший и прогрессивный человек. Он рассказывает посетителям замечательную историю дацана, который изначально строили в горах Восточного Саяна для бурятского буддийского ламы и дипломата Агвана Доржиева.

У подножия горы Хан-уул, на берегу реки Сенца, в самой широкой части долины Оки находится тотем хонгодоров. По центру расположена деревянная стела, представляющая собой фигуру хонгодора, держащего над своей головой лебедя — тотем хонгодорских племен и проматерь хонгодоров.

Вокруг шесть сэргэ (ритуальные столбы для привязывания коней и исполнения обрядов — прим. «Ленты.ру»), символизирующих районы, заселенные хонгодорами, а также два белых камня на южной и восточной сторонах. Местные верят, чтобы в жизни случилось счастье, нужно подойти к белому валуну, издалека закрыв глаза, возложить на него руки и думать о хорошем.

Душа России

Жители Окинского района очень гостеприимны. В Бурятии, когда заходишь в дом, тебя усаживают за стол и сразу, без лишних вопросов, просят выпить с ними чай. Но это лишь в нашем понимании чаепитие — короткие посиделки с печеньем и конфетами. Здесь же такое приглашение означает, что надо съесть первое, второе, третье и лишь потом чай, если на него останутся силы. Диету местные особо не соблюдают и гостей тоже кормят от пуза.

Традиционные для бурят яства обязательно будут и на окинском столе. Это, конечно, буузы (национальное блюдо, похожее на манты или хинкали, — прим. «Ленты.ру»), ставшие уже визитной карточкой Бурятии, а также бухлер, домашняя лапша, баранина, саламат и многое другое.

Бонусом для посетителей региона также может стать встреча с Бадмой Габановым — золотым голосом Бурятии, уникальным исполнителем народных песен. Бадма Сыренович — улигершин-сказитель, участник многих национальных фестивалей, неоднократный лауреат всероссийских и международных конкурсов народных песен, лауреат премии «Душа России». Бадма Сыренович живет в улусе Хара-Хужир на берегу Оки Саянской и ему недавно исполнилось 70 лет. Он воспитывает внуков и готовится к новым победам на ниве народного искусства.