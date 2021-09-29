Похоронные традиции у русских: какие вещи делать нельзя

Люди всегда испытывали благоговение по отношению к смерти, так как она связана с переходом души в иной мир. Поэтому считается крайне важным соблюдать погребальные обряды и традиции. В том числе существует ряд табу, о которых следует помнить во время похорон. Итак, каких вещей нельзя делать на похоронах?

Фото: Русская семерка Русская семерка

Нельзя надевать на умершего человека красное

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На покойника часто стремятся надеть самую нарядную одежду. Но помните, что она не должна быть красного цвета! Это цвет крови, и если вы так поступите, вскоре умрет кто-то из кровных родственников усопшего.

Нельзя, чтобы покойник лежал в гробу с открытыми глазами

Считается, что если глаза покойного открыты или закрыты неплотно – он высматривает, кого бы забрать с собой. Значит, скоро умрет кто-то еще.

Нельзя класть покойного в гроб не по меркам

Если гроб слишком велик для покойника – быть в доме еще одной смерти. В гробу не должно оставаться свободного места.

Нельзя класть в гроб иконы, если предстоит кремация

Дело в том, что иконы нельзя сжигать. Если сжечь их вместе с останками усопшего, это будет кощунством. Существуют специальные кресты, которые кладут в руки покойнику.

Нельзя класть в гроб вещи, принадлежащие живым людям

Если кто-то положил в гроб свою вещь, она может утянуть бывшего владельца за собой.

Нельзя оставлять в доме лишние похоронные принадлежности

Если вы купили похоронные принадлежности, но какие-то из них не понадобились, то отнесите их на кладбище, а то они будут притягивать смерть.

Нельзя забивать крышку гроба в доме умершего

Тогда в семье будет еще одна смерть. Нельзя и оставлять крышку гроба в доме, если сам гроб уже вынесли, даже на время.

Выносить гроб должны только мужчины, причем они не должны быть кровными родичами покойного

Считается, что кровь тянется к крови, и усопший может потянуть родственников за собой.

Вынося гроб, нельзя задевать о дверной косяк

А то также может отправиться на тот свет кто-то еще.

Нельзя выносить покойника головой вперед

Все знают, что покойников выносят только вперед ногами. По поверью, тогда душа не сможет вернуться назад, что было бы нежелательно.

Когда выносят покойника, живым нельзя оборачиваться назад

Считается, что если кто-то обернется и посмотрит на окна дома, то в него еще раз может прийти смерть

Не следует забывать закрыть ворота после того как вынесли гроб

Это также к еще одной смерти. А вот входную дверь закрывать нельзя, пока не окончились похороны, а то в семье будет ссора.

Нельзя убирать в доме, пока там находится тело усопшего

Если тело находится не в морге, а в доме, там не убирают, не моют полы и не выносят мусор. Если поминки будут проходить дома, то желательно кому-то остаться и после выноса тела произвести уборку. Говорят, что «сор при покойнике вымести – всех из дому вынести».

Беременным женщинам и детям до трех лет нельзя присутствовать на похоронах

Зарождение новой жизни несовместимо со смертью. Что же касается малышей, то, по словам парапсихологов, их аура еще недостаточно сформировалась и энергетика смерти может оказать на них свое воздействие.

Нельзя приходить на похороны в одежде светлых тонов

Не обязательно приходить именно в черном, но оттенки одежды должны быть темными: считается, что светлые оттенки привлекают внимание смерти.

Нельзя идти перед гробом

По примете, тот, кто идет впереди гроба, может «уйти» на тот свет раньше покойника. Нельзя также обгонять катафалк – это сулит болезни или неприятности.

Нельзя двигаться навстречу похоронной процессии

Если вам навстречу движется похоронная процессия, лучше остановитесь и переждите. Мужчина при этом должен снять головной убор.

При встрече с похоронной процессией нельзя переходить дорогу

Если покойный скончался от какой-то болезни, вы можете навлечь эту хворь на себя.

На кладбище нельзя ругаться, шуметь и спорить

Душе покойного это может не понравиться, ему будет плохо на том свете.

Нельзя целовать покойника в губы

Прощаясь с покойником, необходимо поцеловать венчик на лбу, но не следует прикасаться губами к телу. В том числе и чтобы не отравиться трупным ядом.

Нельзя ничего брать с кладбища

Забирать можно только то, что у вас при себе, например, свои личные вещи. Все остальное, например, используемые во время похорон платки и полотенца, нужно оставить, иначе вы унесете с собой смерть. По той же причине, уходя с кладбища после похорон, нельзя оглядываться. На выходе необходимо вытереть ноги.

Во время похоронной церемонии и поминок нельзя говорить о покойном плохо

В каждом из нас есть что-то хорошее и что-то плохое.

Если поминать усопшего дурным словом, то его душа на том свете будет страдать и маяться. Лучше вспомните что-нибудь хорошее о нем.

На похоронах нельзя много плакать

Говорят, что слезы близких удерживают душу усопшего на земле и она не может отлететь в высшие сферы.

На поминках нельзя чокаться

Чокаться – это праздничный ритуал. К тому же, считается, что если вы чокаетесь рюмками на поминках, смерть может прийти и к другим участникам застолья.

Нельзя веселиться на поминках

Если кто-нибудь на поминках поет или смеется, скоро завоет волком от горя – такова примета. По покойным надо скорбеть.

Нельзя играть свадьбу, если у соседей похороны