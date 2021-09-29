Похоронные традиции у русских: какие вещи делать нельзя

Люди всегда испытывали благоговение по отношению к смерти, так как она связана с переходом души в иной мир. Поэтому считается крайне важным соблюдать погребальные обряды и традиции. В том числе существует ряд табу, о которых следует помнить во время похорон. Итак, каких вещей нельзя делать на похоронах?
На покойника часто стремятся надеть самую нарядную одежду. Но помните, что она не должна быть красного цвета! Это цвет крови, и если вы так поступите, вскоре умрет кто-то из кровных родственников усопшего.
Считается, что если глаза покойного открыты или закрыты неплотно – он высматривает, кого бы забрать с собой. Значит, скоро умрет кто-то еще.
Если гроб слишком велик для покойника – быть в доме еще одной смерти. В гробу не должно оставаться свободного места.
Дело в том, что иконы нельзя сжигать. Если сжечь их вместе с останками усопшего, это будет кощунством. Существуют специальные кресты, которые кладут в руки покойнику.
Если кто-то положил в гроб свою вещь, она может утянуть бывшего владельца за собой.
Если вы купили похоронные принадлежности, но какие-то из них не понадобились, то отнесите их на кладбище, а то они будут притягивать смерть.
Тогда в семье будет еще одна смерть. Нельзя и оставлять крышку гроба в доме, если сам гроб уже вынесли, даже на время.
Считается, что кровь тянется к крови, и усопший может потянуть родственников за собой.
А то также может отправиться на тот свет кто-то еще.
Все знают, что покойников выносят только вперед ногами. По поверью, тогда душа не сможет вернуться назад, что было бы нежелательно.
Считается, что если кто-то обернется и посмотрит на окна дома, то в него еще раз может прийти смерть
Это также к еще одной смерти. А вот входную дверь закрывать нельзя, пока не окончились похороны, а то в семье будет ссора.
Если тело находится не в морге, а в доме, там не убирают, не моют полы и не выносят мусор. Если поминки будут проходить дома, то желательно кому-то остаться и после выноса тела произвести уборку. Говорят, что «сор при покойнике вымести – всех из дому вынести».
Зарождение новой жизни несовместимо со смертью. Что же касается малышей, то, по словам парапсихологов, их аура еще недостаточно сформировалась и энергетика смерти может оказать на них свое воздействие.
Не обязательно приходить именно в черном, но оттенки одежды должны быть темными: считается, что светлые оттенки привлекают внимание смерти.
По примете, тот, кто идет впереди гроба, может «уйти» на тот свет раньше покойника. Нельзя также обгонять катафалк – это сулит болезни или неприятности.
Если вам навстречу движется похоронная процессия, лучше остановитесь и переждите. Мужчина при этом должен снять головной убор.
Если покойный скончался от какой-то болезни, вы можете навлечь эту хворь на себя.
Душе покойного это может не понравиться, ему будет плохо на том свете.
Прощаясь с покойником, необходимо поцеловать венчик на лбу, но не следует прикасаться губами к телу. В том числе и чтобы не отравиться трупным ядом.
Забирать можно только то, что у вас при себе, например, свои личные вещи. Все остальное, например, используемые во время похорон платки и полотенца, нужно оставить, иначе вы унесете с собой смерть. По той же причине, уходя с кладбища после похорон, нельзя оглядываться. На выходе необходимо вытереть ноги.
В каждом из нас есть что-то хорошее и что-то плохое.
Если поминать усопшего дурным словом, то его душа на том свете будет страдать и маяться. Лучше вспомните что-нибудь хорошее о нем.
Говорят, что слезы близких удерживают душу усопшего на земле и она не может отлететь в высшие сферы.
Чокаться – это праздничный ритуал. К тому же, считается, что если вы чокаетесь рюмками на поминках, смерть может прийти и к другим участникам застолья.
Если кто-нибудь на поминках поет или смеется, скоро завоет волком от горя – такова примета. По покойным надо скорбеть.
Скорее всего, эта примета все же относится к тем случаям, когда свадьба играется дома. Если торжество проходит в ресторане, то о суеверии можно забыть.