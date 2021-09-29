Почему вы на самом деле не захотите жить как в сказке

Превращения на ровном месте, злоба родственников, невыполнимые задачи и невозможность сделать выбор — «Рамблер» объясняет, почему не стоит завидовать героям русских сказок.

Фото: Кадр из фильма «Морозко» Кадр из фильма «Морозко»

Сказочная жизнь всегда была синонимом жизни легкой и чудесной. Но в действительности как раз проблем у сказочных персонажей в достатке. И наша жизнь не так уж сильно отличается от русской сказки, только настоящей — суровой и неприветливой.

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Токсичные родственники

Любая мачеха — это коуч по успешному изменению жизни в сказочном мире. Правда, чаще всего она предпочитает давать мотивационный пинок падчерице, а не родным дочкам. Падчерица, конечно, достигает успеха, но психологические травмы остаются. Факт: главного героя не любит никто, кроме волшебного помощника, если он есть. Исторические корни такого отношения понятны: многодетные семьи и скрытый матриархат в доме — в крестьянской избе главное слово принадлежало жене, за станами избы — мужу. Судите сами: в «Василисе Прекрасной» мачеха отправляет падчерицу за огнем к Бабе-яге, в «Морозко» велит отвезти ее в зимний лес. А что же родной отец девушки? А он самоустраняется от семейного конфликта, спокойно отдавая дочь на расправу, а иногда и сам исполняет волю жены. Другие родственники не отстают. В сказке «Перышко Финиста ясна сокола» завистливые сестры героини разлучают ее с возлюбленным-соколом, превратив подоконник в ловушку из ножей. Сестры из другой сказки расправляются с Марьюшкой, чтобы отобрать сказочный планшет — серебряное блюдце с наливным яблоком.

Но страдают от такого отношения не только бедные девушки. Старшие братья Ивана-царевича присваивают все достижения младшего и предательски устраняют его — и это часто после того, как он сам их спас. Деспотичные мужья, облеченные властью, третируют своих жен не хуже мачех. Во-первых, их устраивают только чудесные младенцы вроде «по колена в серебре, по грудь в золоте, во лбу светел месяц, по бокам часты звезды».

«Царь разгневался на свою супругу, хотел было её в пушки расстрелять; да отговорили приезжие короли — на первый-де раз надобно простить. Ну, царь и простил; до другого разу оставил». («Поющее дерево и птица-говорунья»)

Во-вторых могут избавиться от жены по завету короля-многоженца Генриха VIII. Например, в сказке «Три царства — медное, серебряное и золотое» царь Горох, влюбившись в невесту сына, золотую царевну, решает быстро овдоветь и приказывает отрубить голову спасенной Иваном-царевичем жене.

Положительной герой может добиться признания, а иногда и короны, ему помогают все встречные зверюшки, а иногда и не очень чистые духи, но самые близкие люди его не любят и желают ему только зла. Возможно, нелюбовь действительно помогает добыть полцарства и ковер-самолет, но едва ли она делает героев счастливее. Ведь иногда даже волшебные дары не делают падчерицу любимой дочкой, а царевича — любимым сыном. Любовь нельзя купить даже в сказке. И в реальной жизни лучше обойтись без такого мотиватора.

Сказки от Кафки

«Превращение» Франца Кафки, без сомнения, один из самых известных рассказов в мировой литературе. По неизвестной причине герой превращается в насекомое, становится изгоем среди родных, вызывая брезгливый страх, и в конце концов умирает, в то время как семья давно вычеркнула его из жизни. Но в сказках такие превращения, иногда объясняемые, иногда нет происходят на каждом шагу. Василиса Премудрая превращается в лягушку по воле то ли отца, то ли навязчивого кавалера Кощея (в разных версиях сказки). Иванушка не выдерживает жажды, напивается из лужи и превращается в парнокопытное млекопитающее с перспективой однажды стать ужином. Мачеха-ведьма превращает замужнюю падчерицу в рысь, которая лишь временно может сбрасывать шкуру, а другая колдунья топит сестрицу Аленушку. Но девушка становится нежитью, которая общается с братом, а потом и возвращается к мужу «как живая». Словом, «бойтесь ходячих мертвецов».

В реальности превращение — это изоляция героя от общества, от близких и друзей, по независящим от него причинам он становится изгоем, чужим существом, которому отказывают в любви и вообще человеческих чувствах.

Подобные опущения часто испытывают люди, которые сражаются с тяжелой болезнью, теряют возможность жить полноценно, переживают страшную утрату. Они оказываются в вакууме, потому что больше не исполняют привычную роль, доставляют дискомфорт окружающим, перестают быть удобными. Возвращая себе привычный облик — свою прежнюю жизнь, смогут ли они забыть о том, что были изгоями?

«Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что»

Название одноименной сказки лучше всего отражает чувство, которое иногда охватывает сотрудников после совещания с начальством. Но если в реальной жизни задачу можно доработать, а работу поменять, то сказочные герои обречены на подвиг — выбора у них нет. Потому что и законов тоже нет, работает лишь единственный: царская воля — высший указ. Можно поднять бунт и отказаться от бессмысленной командировки, но даже в сказке это заканчивается «головой с плеч». Поэтому Андрей-стрелок безропотно добывает кота Баюна, навещает покойного батюшку царя и ищет то, чего нет. А Иван-дурак по высочайшему приказу испытывает на себе курс экстремального омолаживания, купаясь в кипятке.

Несчастливый конец

В кинофильме «Морозко» Марфушечка возвращается домой с сундуками, полными ворон и не подозревает, как ей повезло на самом деле. Потому что в народной сказке девушка, которая не знает правильного ответа на вопрос «Тепло ли тебе, девица?» просто замерзает. Царевну, жену Финиста, которая допускает героиню к мужу, пока он спит, по приговору суда вешают на воротах и расстреливают. Причем приговор приводит в исполнение сам Финист, мол, не надо было брать подарки за аренду. Ведьм регулярно привязывают к конскому хвосту или сжигают.