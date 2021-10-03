3 причины, почему среда хуже понедельника

Большинство людей не любят понедельники. Ученые утверждают, что худший день недели — среда: середина рабочей недели, до выходных еще далеко, но вы уже устали. Рассказываем, по каким еще причинам можно официально не любить среду (и что с этим делать).

Далеко от прошлых выходных, долго до следующих

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В нелюбимом всеми понедельнике есть одно преимущество — мы чувствуем себя хотя бы немного отдохнувшими. В пятницу люди предвкушают выходные, и день пролетает незаметно. В среду же нечего ждать и не о чем вспомнить.

Согласно исследованиям 2010 года, большинство самоубийств происходит в середине недели. Доктор Августина Кпосова из Калифорнийского университета в Риверсайде утверждает, что среда — переломный момент, когда "стресс от понедельника и вторника тяготит людей, в то время как выходные ощущаются очень далеко".

К середине недели копится усталость

Математики из Университета Вермонта подсчитали, что среда — худший день для вождения. Ученые исследовали данные из 2,3 млн блогов, в основном — упоминания счастливых и несчастливых моментов пользователей. Выяснилось, что люди чувствуют себя особенно усталыми в середине недели — отсюда возросшее количество аварий по неосторожности. Как ни странно, в этом же исследовании среду признали лучшим днем, чтобы просить прибавку к зарплате.

Про среду просто забывают

Вы мечтали о том, что завтра уже пятница, а потом вас кто-то спускает с небес на землю и говорит, что сегодня среда? Люди склонны воспринимать вторник, среду и четверг как единый временной блок. Понедельник — стартовая точка; пятница, суббота и воскресенье — в большинстве случаев выходные. Среда оказывается не только посередине недели, но и посередине своего блока — и просто выпадает из памяти.

Как справиться с усталостью в середине недели

Выделите 20-30 минут на сон. Это немного, но придаст сил хотя бы до конца дня.

Сделайте то, что любили делать ребенком. Когда мы были детьми, рабочие будни были нам незнакомы, а среда была просто средой. Порисуйте, почитайте вслух, потанцуйте, чтобы вернуться в то самое состояние.

Спланируйте выходные. Так отдых будет чуть ближе — пусть только на бумаге.