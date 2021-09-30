Каким будет возмездие России после ядерного удара

Уже больше тридцать лет на страже России, не выключаясь ни на секунду, стоит оборонительная система “Периметр”. Десятки тысяч датчиков, как нервные клетки человеческого организма, разбросаны по всей стране, тысячи ракет дремлют в шахтах, а радарные установки озирают весь мир, передавая данные на циферблаты и экраны, установленные в штабах и командных центрах, где круглосуточно несут дежурство офицеры.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Если место, где стоят часовые возле Могилы Неизвестного Солдата и Вечного огня у Кремля называется Пост 1, то “Периметр” - это, определенно, Пост 0.

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Как говаривал Дикий прапор - персонаж Сергея Арцибашева в фильме “ДМБ”: “Отсюда, ребятки, наша Родина диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу”.

Суть системы до ужаса проста: если на Россию будет совершено массовое ядерное нападение и всё военное командование и политическое руководство в одночасье будут уничтожены, то все оставшиеся ракеты (а их останется несколько сот, даже при ликвидации большей части пусковых шахт и установок) будут автоматически запущены в сторону напавшего противника, и на нашей планете наступит ядерный Армагеддон.

Оружие настолько страшное, что один только факт его наличия сразу исключает крупномасштабные военные действия с применением ядерного оружия. Американцы прозвали эту систему “Мертвая рука” (“Dead Hand”).

Главная военная тайна России была разработана в начале 1980-х годов, а испытание системы прошло 13 ноября 1984 года. Причиной для ее создания послужили донесения советских разведчиков, в которых сообщалось о том, что в военная стратегия США предусматривает войну с СССР посредством массированного ядерного удара по военным командным центрам и пунктам политического управления. В целях гарантированного возмездия было решено разработать новейшую оборонительную систему.

Работает “Периметр” следующим образом: благодаря тысячам датчиков, о которых мы уже упомянули выше, по всей стране непрерывно ведется мониторинг обстановки: сейсмической, радиационной, а также в сфере радиосвязи и других областях, которые позволяют фиксировать ядерные удары. Если пропадает связь с Генштабом и президентом, то подается команда на пуск.

Связь с главой государства происходит через компьютер, который постоянно находится при нем - так называемый ядерный чемоданчик. А связь с военным командованием поддерживается через специальные радиопередатчики, которые постоянно подают условный сигнал, как, например, это делает с начала 1980-х коротковолновая радиостанция на частоте 4625 кГц, известная среди радиолюбителей как “Жужжалка”.

За всю историю их наблюдений за ней ее обычный белый шум с тоновыми сигналами нарушался всего несколько раз - в эфире звучал голос, по-русски передающий зашифрованные цифровые и буквенные коды, а также голосовые команды.

По слухам, уникальность системы заключается в том, что решение о запуске может быть принято в автоматическом режиме, впрочем, есть слухи и прямо противоположные, а так как это военная тайна за семью печатями, то быть уверенным наверняка невозможно.

После решения о старте из суперзащищенных шахт вылетают специальные гиперскоростные ракеты. Но летят они не на врага, а по территории страны, постоянно передавая закодированный сигнал на все оставшиеся пусковые устройства. Как только сигналы от этих гонцов достигают ядерных ракет, происходит их автоматический запуск.

Чтобы было до конца понятно, Россия - ядерная триада. Это означает, что ракеты стартуют не только из шахт на земле и с подвижных ракетных комплексов, но и со стратегических ракетоносцев Ту-160, которые круглосуточно несут дежурство в небе, с атомных подводных лодок типа “Борей”, которые могут находиться в любой части Мирового океана, и с беспилотных подводных аппаратов. Боевым компонентом "Периметра" является самая мощная в мире баллистическая ракета "Воевода".