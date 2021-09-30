Как советские космонавты поссорились из-за алкоголя

Советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов поссорились из-за бутылки с алкоголем, а как это произошло —рассказали в журнале "Русский космос", выпускаемом "Роскосмосом". На историю обратило внимание РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В 1975 году космонавты поссорились прямо на орбитальной станции "Салют-4" из-за бутылки спиртовой настойки. Дело в том, что для поддержания иммунитета в бортовой аптечке была небольшая пластиковая бутылка настойки элеутерококка. Они разделили ее содержимое поровну: половину выпили в начале полета, а вторую часть оставили напоследок, чтобы легче адаптироваться к Земле.

Запланированная длительность экспедиции составляла две недели, но затем было решено продлить ее до 35 дней. Поэтому Климук и Севастьянов решили израсходовать и оставшиеся в бутылке запасы, но когда открыли ее, внутри оказалось не более 50 граммов.

"Каждый подозревал, что живительный бальзам выпил его коллега, и оба замкнулись. Практически перестали разговаривать, затаив обиду друг на друга".

Так они не общались несколько дней. Первым не выдержал Севастьянов, который предложил Климуку допить остатки. Когда же тот открыл бутылку, то на дне был только противный горький концентрат, а спирт испарился сквозь пластик.