Какие русские слова не могут понять англоязычные люди

Слова, которые нельзя перевести на иностранную мову, лингвисты называют реалиями языка. Лексемы, характеризующие предметы быта конкретной культуры, исторические факты или национальные особенности зачастую не имеют эквивалентов в иных языках. Как не имеют аналогов некоторые слова, описывающие уникальное видение мира и сознание разных этносов.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Так и в английском языке не нашлось равноценной замены целому ряду слов, отражающих специфичные русские понятия и явления.

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Пошлость (Poshlost)

Невозможность перевода на английский язык слова «пошлость» связана с тем, что даже в русском языке нет однозначного определения данной лексеме. Оно одновременно может обозначать безвкусицу, вульгарность, избитость, банальность, нравственную нищету и сексуальную распущенность. Чтобы разъяснить американским студентам суть этого понимаемого любым россиянином на интуитивном уровне слова, знаменитому писателю Владимиру Набокову, в совершенстве владевшему обоими языками, пришлось прибегнуть к развёрнутому ответу.

Так, по его мнению, «пошлость» есть не что иное, как поддельная красота, значимость, ум, иногда неприкрытая бездарность. Пошлость предполагает не подтверждаемый богатым внутренним содержанием внешний лоск.

Хамство (Khamstvo)

Слово «хамство», имеет в английском языке много синонимов, но ни один из них точно не характеризует этот феномен русской действительности.

Эмигрировавший в США советский литератор Сергей Довлатов, объяснял данный факт отсутствием заграницей хамства как явления. По его словам в Нью-Йорке любого могут обокрасть, но беспричинно оскорбить, убивая в нём надменным поведением и словами всё человеческое – нет.

Пытаясь вывести формулу хамства, писатель определил её как умноженные на безнаказанность наглость, грубость и высокомерие.

Тоска (Toska)

Характеризующее чувство нестерпимой душевной боли без каких-либо явных причин слово «тоска» часто переводиться на английский языка как «melancholy» или «emotional pain» (эмоциональная боль). Однако эти аналоги не в полной мере отражают глубину и остроту смутного беспокойства, которое вместе с ностальгией, накрывает тоскующего человека, желающего, но не имеющего возможность обладать кем-либо или чем-либо.

Это щемящее чувство способно вогнать личность в депрессию, поскольку незаметно для человека тоска разъедает его психику и нервную систему, заставляя его пренебрегать радостями настоящего, из-за постоянных воспоминаний о светлых днях прошлого или вечного мечтания о лучшем в будущем.

Бытие (Bytie)

Несмотря на то, что этимологические корни слова «бытие» восходят к лексеме «быть» и в англо-русских словарях оно значится как «being», тем не менее, данный философский термин в родном языке имеет более развёрнутую трактовку. Под данным словом подразумевается не только существование или жизнь, а наличие некой объективной реальности, например космоса, материи, природы, не зависящей от сознания человека.

Перестройка (Perestroika)

Для описания, происходившего в конце 1980-х годов масштабного реформирования в идеологической, политической и экономической сферах жизни Советского союза, во всех англоязычных странах используется непереводимое русское слово «перестройка».

Конечно, в их лексиконе имеются слова синонимы «reconstruction» и «rebuilding», однако они описывают конкретное действие, а не политико-социальное явление по демократизации СССР. Именно поэтому горбачёвские реформы там называются словом «перестройка».

Беспредел (Bespredel)

Преподававший славяноведение в одном из американских университетов профессор Элиот Боренштейн, считал, что для передачи смысла слова «беспредел» несколько не корректно со стороны переводчиков заменять его схожим, но не идентичным термином «беззаконие».

В подобном случае суть «беспредела» сводиться к нарушению человеком исключительно закона, хотя на самом деле в русском языке под ним подразумевается пренебрежение ещё и социально-моральными нормами.

Кстати эта лексема возникла и использовалась в криминальной среде, поэтому первоначально под ним понималось дерзкое нарушение или переход за все рамки именно «воровских понятий».

Водка (Vodka)

Слово «водка», которым обозначается известный во всех уголках планеты крепкий алкогольный напиток, не переводиться ни один язык мира, и в каждом из них звучит в русской интерпретации. Однако далеко всем известно, что в 70-е годы ХХ века власти Польской Народной Республики направили исковое заявление в Международный арбитражный суд с целью оспорить первенство России в изготовлении водки.

Истинной целью кампании было стремление запретить СССР единолично импортировать этот вид алкоголя под брендом «Водка», для чего они предоставили данные, свидетельствовавшие, о польских истоках слова «водка».

Однако благодаря скрупулезной работе советского теоретика кулинарии Вильяма Похлёбкина, СССР вышел победителем в этой схватке, представив суду неопровержимые доказательства русского происхождения, как названия, так и технологии производства водки.

Самовар (Samovar)

В английском лексиконе слово, обозначающее большой металлический контейнер, используемый в России для кипячения воды для чая, звучит как самовар. Этот непременный атрибут дореволюционного быта практически каждой русской семьи, является для иностранцев одним из самых узнаваемых символов России. Имеющие различные формы, но одинаковое внутреннее устройство самовары, даже на персидском языке, называются русским словом.

Надрыв (Nadryv)

Лексема «надрыв» попала в своём первозданном виде в английскую речь после издания на языке Шекспира произведений Фёдора Достоевского.

Не зная как ёмко выразить это укоренившееся в русской культуре слово, они решили использовать его без перевода.

В термине «надрыв» заключена идея перенапряжения всех душевных сил, нервозная исповедь, когда человек под воздействием неуправляемого эмоционального взрыва извлекает из глубины своего нутра пугающие сокровенностью интимные чувства.

В другой ипостаси «надрыв» - это причиняющее острою боль самокопание, когда человек пытается обнаружить в своей душе то, что возможно вовсе не существует.

Авось (Avos’)

Слово «авось», которое практически стало синонимом русскому национальному характеру, мало того что нельзя перевести ни на один другой язык мира, его ещё и трудно объяснить иностранцу. В заветном «авось», используемом в устойчивых оборотах, сконцентрирована вся надежда русского человека на благоприятный исход дела, счастье, удачу и везение.

На него полагаются, когда, не желая прилагать больших усилий и заранее запланировать что-либо, индивид, тем не менее, рассчитывает на успех предприятия. Действуя наугад, человек подсознательно уповает что «авось», который должен предотвратить отрицательные последствия и спасти из трудной ситуации.