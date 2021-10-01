Как жили во вдовьих домах Российской империи

Вдовьи дома строили в крупных городах и принимали семьи, которые потеряли кормильца — офицера или чиновника, состоявшего на службе у государства.
Первый вдовий дом открылся в 1803 году в Москве. Согласно названию, в его стенах жили вдовы — одни, с детьми или другими родственниками. Правда, пускали не всех: мужья вдов были государственными или военными служащими.
Общее количество постояльцев в домах Москвы и Петербурга не превышало 600 и 475 человек соответственно. Часть находилась на бесплатном содержании от государства. Часть помогала в дежурствах и ухаживать за больными — их также называли «сердобольными». Расходы содержанию сердобольных вдов императрица Мария Федоровна взяла на себя, ежегодно выплачивая 5 000 руб. Часть вдов поступала на испытательный срок. Кроме того, в домах поселяли многодетных матерей и пенсионерок.
В Москве и Санкт-Петербурге вдовы жили за счет финансирования государства и благотворительных пожертвований обеспеченных людей. Например, в 1912 году в Петербурге открылся еще один Вдовий дом — на средства мецената Павла Третьякова.
В Нижнем Новгороде женщины зарабатывали на жизнь сами: стирали белье, шили одежду и убирались. Работу предоставляла городская дума.