Как жили во вдовьих домах Российской империи

Вдовьи дома строили в крупных городах и принимали семьи, которые потеряли кормильца — офицера или чиновника, состоявшего на службе у государства.

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Дома

Первый вдовий дом открылся в 1803 году в Москве. Согласно названию, в его стенах жили вдовы — одни, с детьми или другими родственниками. Правда, пускали не всех: мужья вдов были государственными или военными служащими.

Московская организация «поселилась» в здании архитектора Ивана Жилярди по современному адресу Баррикадная улица, 2/1.

Одновременно в 1803 году открылось подобное заведение в Санкт-Петербурге. Первоначально организация работала при воспитательном доме, а позже заняло самостоятельную нишу в Ведомстве учреждений императрицы Марии.

В 1887 году Вдовий дом открылся в Нижнем Новгороде (Нижневолжская наб., 14.)

Общее количество постояльцев в домах Москвы и Петербурга не превышало 600 и 475 человек соответственно. Часть находилась на бесплатном содержании от государства. Часть помогала в дежурствах и ухаживать за больными — их также называли «сердобольными». Расходы содержанию сердобольных вдов императрица Мария Федоровна взяла на себя, ежегодно выплачивая 5 000 руб. Часть вдов поступала на испытательный срок. Кроме того, в домах поселяли многодетных матерей и пенсионерок.

Кто мог поселиться Вдовы лиц военной или гражданской службы, состоявших в офицерских или классных чинах не менее 10 лет;

Вдовы мужей, которые были убиты или умерли от ран в сражениях, погибли от несчастных случаев при исполнении обязанностей;

Вдовы, прослужившие не менее 15 лет в учреждениях Императрицы Марии или вынужденные оставить службу по состоянию здоровья;

Многодетные матери с детьми не старше 12 лет.

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В Москве и Санкт-Петербурге вдовы жили за счет финансирования государства и благотворительных пожертвований обеспеченных людей. Например, в 1912 году в Петербурге открылся еще один Вдовий дом — на средства мецената Павла Третьякова.