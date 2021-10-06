Загадка происхождения «славян»: о чем спорят историки

Название «славяне» в письменных источниках появилось примерно в середине I тысячелетия н.э. Оно встречается у жившего в V веке историка Прокопия Кесарийского, в византийском военном трактате «Стратегикон» императора Маврикия (VI в.) и в трудах скифского автора готского происхождения Иордана (Иорданиса). Последний писал в работе «О происхождении и деяниях гетов», что славяне проживают «от города Новиетуна и Мурсианского озера до Данастра и на север до Висклы; а вместо городов имеют болота и леса».

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Греческий вариант написания слова "славянин" - σκλαβηνός (склавенос) - распространился по Европе, претерпев незначительные трансформации, и образовав немецкое sklave, итальянское schiavo, французское esclave и английское slave. В праславянском языке это слово писалось как slověninъ или slověne (словенин или словене), в «Повести временных лет» - как словѣне. Происхождение названия до сих пор скрыто во тьме веков, что не мешает ученым всех мастей: историкам, лингвистам и даже писателям выдвигать самые разные теории.

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Название славянам дал князь Славен

Исторический факт, что в VI веке восточные славяне насчитывали около двухсот племен: кривичи, вятичи, поляне, древляне, тиверцы, уличи, русь и т.д. Однако племя, проживающее в Новгороде, так и назвалось — словене. Автор Иоакимовской летописи из Новгорода – монах Нестор - прямо говорил, что именование сего племени пошло от имени князя, правившего им. По его утверждению, в древности жили два князя – братья, старшего звали Славен, а младшего Скиф. Князья эти всю жизнь вели войны, покорили множество земель на Черноморском побережье и на реке Дунай. От старшего брата и пошло название славян. Правда, от себя автор добавляет, что он «не добре сведем бе, что ся деяло у нас, славен, во Новеграде...»

Эту версию поддерживает специалист по македонскому языку профессор Гарвардского университета Горас Дж. Лант, который указывает, что слова "словѣне", "словѧне" появляются в письменных источниках лишь в XIV веке, и считает, что ранее существовало название slověnji, означавшее «племя Словена», а само имя Словен (Словѣнъ) имеет праславянский корень slow- с вполне современным значением — «славный» или «овеянный славой». Косвенно это могут подтверждать княжеские имена, имеющие тот же корень: Гореслав, Святослав, Всеслав, Изяслав, Мстислав и т.д.

Гипотезу о происхождении названия славян от слова «слава» критиковал советский славист Александр Мыльников, который подчеркивал, что во всех славянских языках корень слов, называвших славянский народ, содержал всегда гласную -о- (словяне, словене), и, следовательно, возникновение в корне -а- было вызвано влиянием греческого языка либо латыни, а значит, гипотеза неверна.

Словене означает «народ»

Советский славист Самуил Бронштейн считал, что название «славяне» происходит от индоевропейского slau̯os (народ) и сравнимо с греческим λᾱός. В этом с ним согласен авторитетный финский ученый-славист Юлиус Миккола.

Славяне жили на реке Славе

Автор-составитель «Этимологического словаря русского языка» Макс Фермер полагает, что название «славяне» было составлено по аналогии с названием "древляне" или "поляне": от некоего топонима – реки, горы или поселения, а затем распространилось на все остальные племена. Предполагается, что это могло быть название Днепра, который в старину звали Словутичем, реки Слуя, сербской реки Славница или польских рек Sɫawa и Sɫawica. Однако достоверных доказательств этой теории тоже не существует.

Славяне – от «слова»

Макс Фермер дает еще две версии этимологии названия: на основе индоевропейского корня ḱleu̯- (слышать) и слова «слово». В пользу последнего предположения ученый приводит старое название иноязычных племен – «нѣмьци», то есть немые, безъязыкие. В данном случае название «славяне» можно трактовать как «те, кто говорит по-нашему, на нашем языке». Эту версию подтверждает наличие в древнерусском слова «язык»(ѩзыкъ) в значении «народ».

Пришедшие от венед

Знаменитый советский археолог, исследователь Древней Руси Борис Рыбаков еще в 1958 году выдвинул теорию о том, что название «славяне, славене» свидетельствует о родственных связях народа с венедами. Он обратил внимание лингвистов на присутствие в названиях «славене» и «венеды» одного корня -вен- и выделил первую часть слова: сло-, предположив, что «словене, славяне» означает «люди из земли венедов» или «люди от корня венедов». Рыбаков даже высказал мысль, что ранее словене могли называться «слы-вене» – слывущие венедами. Современные авторы дополнили эту теорию догадкой, что «сло-вене» могло расшифровываться как «говорящие на языке венедов», однако прямых доказательств этому не найдено, поскольку на просторах Европы до сих пор не встречался этноним «слывене». Этноним «венеды» мелькает в литературных источниках Европы вплоть до Позднего Средневековья, а финны по сей день именуют Россию Венейей (Венейя).

Славяне — не рабы