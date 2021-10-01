7 абсурдных стереотипов про Дикий Запад

Ковбои с кольтами и бутылкой виски, перестрелки в салунах и ограбление дилижансов — так мы представляем жизнь на Диком Западе. Редакция «Рамблера» выяснила, о чем врут вестерны.

Фото: Кадр из фильма «Поезд на Юму» Кадр из фильма «Поезд на Юму»

Ковбои — рыцари Дикого Запада

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В фильмах ковбои сражаются с бандитами и дикарями, восстанавливают закон и порядок в городе и вообще являются самой активной и влиятельной частью общества. На самом деле ковбои — обычные наемные пастухи, которые за пару долларов работали на ранчеро, владельца ранчо и хозяина окрестных пастбищ. Причем и револьвер, и лошадь они арендовали у своего работодателя, так как и то, и другое стоило недешево. Например, если предстоял дальний перегон скота. Ковбои объезжали, а чаще просто обходили ранчо, чинили заборы и загоны, следили за сохранностью и здоровьем буренок и ни во что не вмешивались, а их мнение вообще никого не интересовало. Драки и перестрелки в салунах были уделом бандитов. А тех, кого сейчас принимают за ковбоев, называли ганфайтерами. Они действительно были меткими стрелками, но могли заниматься чем угодно, и встречались как среди бандитов, так и среди шерифов или охотников за головами. А вот ковбой был не обязан уметь хорошо стрелять, гораздо лучше он владел кнутом.

Цветной вопрос

Чернокожих и метисов среди ковбоев встречалось не меньше, чем белых. Так как количество смешанных браков по мере удаления от американского востока только возрастало. И да, в том же Техасе скотоводы иногда лучше говорили на испанском языке, чем на английском в силу исторического прошлого штата, когда он был частью Мексики.

Джинсы и шляпы

Джинсы были рабочей одеждой пастухов, шахтеров, золотоискателей, но в них именно работали. Даже выбираясь в салун, ковбой переодевался, ходить в джинсах даже в затерянном городке на фронтире было просто неприлично. Так поступали только совсем бедные ковбои, у которых вообще не было никакой другой одежды. А вместо привычной широкополой шляпы скотоводы гораздо чаще носили котелки, они вообще были самым популярным головным убором.

Виски? Пиво!

Да, бутылка виски вовсе не была основным пунктом в меню ковбоя, потому что напиток стоил дорого и позволить его себе могли лишь состоятельные плантаторы и владельцы ранчо. А ковбои получали гроши и спускали их на дешевое и доступное пиво. Да и в салунах их можно было увидеть лишь по вечерам, от рассвета до заката они тяжело и скучно работали, хотя о пригоршне долларов могли только мечтать.

Ровно в полдень

Избитый сюжет: два мужественных скотовода стоят друг напротив друга на центральной улице и открывают огонь, когда щелкают часы на ратуше. Но ковбои ни в какие дуэли не ввязывались, на такое могли пойти лишь ганфайтеры, да и то в тех случаях, когда речь шла о личной мести. При этом стрелки обычно двумя выстрелами не ограничивались, так что чаще всего погибали оба противника. Но гораздо чаще ганфайтеры вульгарно стреляли в спину или в затылок. Так, кстати, был убит знаменитый Дикий Билл Хикок. Никакого кодекса чести не было, хотя бы потому, что даже травма руки или ноги могла поставить крест на карьере стрелка. Кстати, излюбленным оружием стрелков был вовсе не кольт, а обычный дробовик. Он был гораздо удобнее в условиях, когда противники не видели друг друга из-за клубов густого дыма.

Главные враги пионеров — индейцы

Первопроходцы в своих фургонах гораздо чаще рисковали погибнуть из-за природных катаклизмов — снегопада в горах или жары в пустыне. Но самой распространенной была смерть от голода или от клыков диких зверей. Кстати, скальпы начали снимать все те же охотники за головами, ведь в середине XIX века за голову индейца платили как за дичь, а скальп был доказательством смерти. Индейцы подхватили обычай и ответили белым тем же.

Дикий Запад — страна героев и преступников

В действительности, скорее отчаявшихся, тех, кому больше некуда было податься. Здесь рано или поздно оказывались малочисленные этнические общины, последователи экзотических религиозных учений, изгнанные своими умеренными собратьями, бедняки, которые надеялись найти свой клочок земли. Хотя, конечно, охотники за головами, которые выслеживали скрывающихся от закона бандитов, тоже встречались.