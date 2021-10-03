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День Астафия Ветряка: чего нельзя делать 3 октября

Крестьянская жизнь
3 часа назад

В этот верующие почитают Евстафия Плакиду.

День Астафия Ветряка: чего нельзя делать 3 октября
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Считается, что в этот день ветер способен исцелять, поэтому сегодня следует выносить на улицу одежду и проветривать ее. Это поможет защититься от болезней, рассказывает «МК в Волгограде.ру».

Важно также 3 октября окурить дом полынью или можжевельником – так вы очистите жилище от негативной энергии.

Чего нельзя делать в день Астафия Ветряка:

– возвращать взятые на время кастрюли или сковороды пустыми;

– стряхивать воду на пол после мытья рук;

– принимать подарки и дарить их друзьям;

– тратить деньги на новые вещи.

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