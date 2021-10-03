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Ученые назвали причины вероятного апокалипсиса

Lenta.ruиещё 2
2 часа назад

Ученые Кембриджского университета в Великобритании назвали причины вероятного апокалипсиса.

Ученые назвали причины вероятного апокалипсиса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По их мнению, природные катаклизмы и антропогенные причины могут привести к апокалипсису на Земле, однако вероятнее всего, человечество погибнет из-за своих действий. Исследователи добавили, что гибель цивилизации в результате падения астероида или извержения вулкана возможна, но это маловероятно.

Британские ученые добавили, что человечество также может погибнуть в результате ядерной войны. Кроме того, причиной вероятного апокалипсиса могут стать выведенные в лабораторных условиях вирусы. По словам экспертов, малейшая ошибка может привести к масштабному распространению опасных микроорганизмов.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал четырех всадников апокалипсиса, наиболее угрожающих миру. По его словам, это геополитическая напряженность, изменения климата, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями.

Истории,Антониу Гутерриш,ООН,
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