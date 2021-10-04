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Во дворце Елизаветы II нашли тайный ход в роскошный бар

Мира Маркина
51 минуту назад

Родственник королевы Великобритании Елизаветы II рассказал о секретном ходе, который связывает королевский дворец с роскошным баром на соседней улице. Об этом сообщает Daily Mail.

Во дворце Елизаветы II нашли тайный ход в роскошный бар
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк рассказал изданию о тоннеле между Сент-Джеймсским дворцом в Лондоне и расположенным неподалеку отелем Dukes. По нему члены королевской семьи могут незаметно ходить в бар. Там подают мартини за 17 фунтов стерлингов (около 1700 рублей).

Королева Елизавета II любит тайные ходы. В 2015 году журналисты телекомпании ITV нашла за одним из зеркал в Букингемском дворце потайную дверь в ее личные покои.

Бренд-менеджер компании Casamigos Tequila Джек Бруксбэнк — муж внучки Елизаветы II и дочери опального принца Эндрю, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней.

Сент-Джеймсский дворец, из которого идет секретный тоннель в бар Dukes, был построен в XVI веке по приказу короля Генриха VII. До первой половины XIX века он оставался одной из главных королевских резиденций в Лондоне, однако утратил свое значение после переезда королевы Виктории в Букингемский дворец.

В конце августа стало известно, что королева Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и Меган Маркл. По ее мнению, супруги перешли все границы дозволенного, и королевская семья не будет терпеть нападки и клевету. Причиной конфликта стало интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое они дали Опре Уинфри.

Истории,Джек Бруксбэнк,принц Гарри,Елизавета II,
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