Во дворце Елизаветы II нашли тайный ход в роскошный бар

Родственник королевы Великобритании Елизаветы II рассказал о секретном ходе, который связывает королевский дворец с роскошным баром на соседней улице. Об этом сообщает Daily Mail.

Муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк рассказал изданию о тоннеле между Сент-Джеймсским дворцом в Лондоне и расположенным неподалеку отелем Dukes. По нему члены королевской семьи могут незаметно ходить в бар. Там подают мартини за 17 фунтов стерлингов (около 1700 рублей).

Королева Елизавета II любит тайные ходы. В 2015 году журналисты телекомпании ITV нашла за одним из зеркал в Букингемском дворце потайную дверь в ее личные покои.

Бренд-менеджер компании Casamigos Tequila Джек Бруксбэнк — муж внучки Елизаветы II и дочери опального принца Эндрю, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней.

Сент-Джеймсский дворец, из которого идет секретный тоннель в бар Dukes, был построен в XVI веке по приказу короля Генриха VII. До первой половины XIX века он оставался одной из главных королевских резиденций в Лондоне, однако утратил свое значение после переезда королевы Виктории в Букингемский дворец.