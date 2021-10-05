О чем молчат сотрудники Google

Работа в Google многим кажется карьерным раем. Как может должность в одной из самых крупных и амбициозных технологических компаний в мире оказаться плохой? Тред на сайте вопросов и ответов Quo­ra, где нынешние и бывшие сотрудники корпорации рассказывают о своем опыте, говорит о том, что не все так однозначно. Работа в Google — это не одна лишь бесплатная еда и катание на велосипеде по кампусу.

Конечно, к этим жалобам нужно отнестись с определенной долей скепсиса, однако не стоит забывать, что работа в очень большой компании имеет свои неприятные нюансы.

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«Тебе дают все, о чем можно только мечтать, но это стоит тебе всего, что в конечном итоге имеет значение»

Джо Каннелла, бывший старший менеджер по работе с клиентами:

«В конечном итоге ты проводишь большую часть времени, питаясь едой Google с коллегами по Google, надев одежду Google, разговаривая на жаргоне Google, отправляя электронную почту Google с телефонов Google, и начинаешь забывать, каково это — жить независимо от большой G. И вся твоя жизнь пытается доказать тебе, что нужно сойти с ума, чтобы хотеть быть где-то еще. Большинство скажет на это: «Фу, бедный испорченный гуглер». Но в этом есть своя правда. Тебе дают все, о чем можно только мечтать, но это стоит тебе всего, что в конечном итоге имеет значение».

Трудно быть искренним с коллегами

Влад Партышев, бывший инженер-программист:

«По-настоящему трудно обсуждать какую-либо тему, если ты говоришь не со своим другом Предметные дискуссии — редкое явление, поскольку все отстаивают свою территорию и не интересуются мнениями других людей, если только эти люди не важные шишки».

Никто не верит, если сказать, что там не замечательно

Кэти Левинсон, бывший инженер-программист в отделе инфраструктуры:

«Люди ждут оправданий, спрашивая, почему ты уволился, а если до сих пор работаешь там — настаивают, что там все идеально. Они не хотят слышать ничего, кроме твоей полнейшей радости по поводу того, что ты попал в Google, и твоего огромного желания остаться там работать. Если ты увольняешься или говоришь не только о пони и радугах, практически все — от моей матери до таксиста — прямо-таки требуют объяснений, почему ты не в полном восторге от работы в Google».

Они могут нанимать самых лучших сотрудников, поэтому якобы все чересчур квалифицированны

Анонимный сотрудник:

«Там есть студенты из десятки лучших колледжей, которые занимаются технической поддержкой рекламных продуктов Google, или вручную удаляют помеченный контент из YouTube, или пишут примитивный код для бинарного тестирования цвета кнопки на сайте».

Менеджмент среднего звена пугающе политизирован

Анонимный сотрудник:

«Самые очевидные области, в которых проявляется эта политизированность, — это управление производительностью и наём сотрудников. Количество махинаций и манипуляций, которые менеджер должен предпринимать, чтобы управлять своей командой в рамках системы, как это было (я понимаю, что в последнее время кое-что изменилось), демотивирует. Чтобы продвинуть кого-то по карьерной лестнице, нужно начать составлять кейс примерно за год, и из-за временного промежутка это означает, что ты не можешь по-настоящему доверять другим людям в своей команде».

Встречаются и тупицы

Бывший инженер:

«Есть много талантливых людей, хотя наличие таланта не гарантирует попадания в хорошие проекты, потому что перед тобой в очереди есть тысячи таких же умных и недостаточно эффективно загруженных людей. Но хватает и придурков, поэтому нужно доказывать, что ты не один из них».

Можно проработать там восемь лет и не получить ни единого повышения

Анонимный сотрудник:

«Ты можешь остаться незамеченным и невостребованным. Я знаю людей, которые проработали программистами больше восьми лет и все еще имеют четвертую категорию — их так ни разу и не продвинули».

Google такой большой, что тебя могут нанять по ошибке

Анонимный сотрудник:

«Ко мне обратились из Google с предложением занять управляющую должность. В то же время, когда меня наняли, приняли на работу другого человека с таким же именем. В какой-то момент в отделе кадров что-то сильно перепутали, и, когда я начал работать, я занял совсем другую, очень низкую должность вместо той, которая подходила другому кандидату с тем же именем, что у меня. Трудовой договор был очень неопределенным, а соответствующий человек из отдела кадров давно перешел на работу в другую компанию, так что никто не мог прояснить условия контракта. В довершение ко всему Google оплатил перевозку моего домашнего имущества через весь мир ко мне же домой без особых причин, кроме «это не подлежит вычислению, ошибка, ошибка, ошибка».

Нельзя работать удаленно

Димитар Боянчев, фрилансер:

«Меня больше всего убила невозможность работать удаленно, чем я успешно занимался последние 5–6 лет».

Сотрудников поощряют за выдумывание новшеств, даже когда эти новшества не нужны

Кэти Левинсон:

«Это ведет к воображаемым нереализуемым кошмарам, часто основанным на забракованных оболочках других платформ, которые никто не обслуживал. У нас было четыре официальных библиотеки JavaScript для внутреннего пользования. Почему? Потому что написание инновационной библиотеки JavaScript может привести к продвижению по службе!»

Степфордские инженеры

Нэтан Йоспе, бывший инженер:

«Инженеры, которых нанимает Google, соответствуют клише эрудита с системным мышлением. Они хороши в работе с алгоритмами, концепциями баз данных, в обработке транзакций, масштабировании и т.д. Они в основном не обладают опытом в области отдельных продуктов. Принято поощрять инженеров, которые решают замысловатые технические проблемы, и оставлять за бортом тех, кто получает удовольствие от более сложного процесса разработки продукта, от развития продукта с версии 1 до по-настоящему крутой версии 3, полируя острые углы и добавляя функциональности на основе отзывов пользователей, а также поддерживая продукт и исправляя баги».

Плохие управленцы могут сделать здесь карьеру

Нэтан Йоспе: