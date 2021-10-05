Почему над Антарктидой запрещено летать самолетам

Летать над самым холодным материком нельзя ни военным, ни гражданским лайнерам. О том, почему Антарктида стала бесполетной зоной, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Depositphotos Depositphotos

В 1959 году между странами был составлен договор о том, что Антарктида будет использоваться исключительно в мирных исследовательских целях и не будет принадлежать никакому государству. С тех самых пор материк стал демилитаризованной зоной, где нет никаких военных сооружений, запрещено выполнение военных маневров и содержание вооруженных сил. Воздушное пространство, как и морское, исключением не являются. Поэтому военная авиация (как и военная техника других типов: корабли, подлодки и т.п.) находится на территории Антарктиды под запретом.

Видео дня

С гражданской авиацией немного другая история. Официально воздушное пространство над Антарктидой не закрыто, однако, все авиакомпании мира предпочитают обходить материк стороной. Дело в простой безопасности. На территории Антарктиды нет ни одной взлетно-посадочной полосы, а вокруг раскинулся океан. Самолету с пассажирами на борту просто некуда будет приземлиться в случае экстренной ситуации. Рисковать безопасностью людей никто не хочет, поэтому при планировании маршрутов лайнеров обходят стороной ледяной материк.

Стоит все же отметить, что изредка некоторые авиакомпании, например, из Аргентины, Австралии, Новой Зеландии и Чили, допускают полеты экскурсионных лайнеров над материком. Правда, подобную роскошь позволить себе могут лишь единицы: стоимость самой дешевой подобной экскурсии в пересчете на рубли составляет около 4 000 000 с одного человека.

Кстати:

Антарктида — не единственное место, над которым не совершают полеты. Например, на самолете нельзя пролететь над Тибетом. В данном случае причиной запрета стали высокие горы: над ними в случае неполадок с лайнером или другой экстренной ситуации невозможно сбросить высоту и пойти на снижение.