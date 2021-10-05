Проект «Доброшрифт» в третий раз реализуют в России

Проект «Доброшрифт» благотворительного фонда «Подарок Ангелу» приурочен ко Всемирному дню поддержки людей с церебральным параличом. В этом году он выпал на 6 октября.

Фото: @dobroshrift @dobroshrift

В России живут тысячи детей с церебральным параличом, которые нуждаются в физической и логопедической реабилитации. «Доброшрифт» — это социальный проект, миссия которого —привлечь внимание общества к проблемам маломобильных людей и помочь тем, кто в этом нуждается.

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"Доброшрифт"

Одна буква — одна история

Шрифт создан из прописей 33 детей с ДЦП. За каждой буквой стоит один ребенок со своей историей. Например, букву «А» написал семилетний Денис Михайлов. Мальчик родился весом 1100 грамм и в семь месяцев перенес тяжелый коклюш. Сейчас Денис ходит с двумя тростями, хочет научиться спускаться по лестнице и мечтает пойти в школу в следующем году. А букву «Р» написал четырехлетний Егор Кретов. Сделать это стоило ребенку больших усилий. За два с половиной года мальчик перенес пять операций на голове, а потом еще три, чтобы восстановить зрение.

@dobroshrift

Доброшрифт как символ объединения и поддержки

Чтобы помочь детям, раз в год компании меняют свой привычный шрифт в логотипах, рекламе, коммуникациях и продуктах на Доброшрифт как символ объединения и поддержки. В 2020 году в акции приняли участие более 42 миллионов человек, 600 брендов, 200 звезд и блогеров: Иван Ургант, Ирина Горбачева, Юлия Топольницкая, Регина Тодоренко, Леван Горозия, Вера Брежнева и другие. На помощь подопечным фонда было привлечено более 13 миллионов рублей.

@dobroshrift

К проекту может присоединиться любой желающий. Можно использовать шрифт в своих социальных сетях, сделать пожертвование на сайте dobroshrift.ru или заказать фирменный мерч. Все средства, полученные в рамках проекта, будут направлены в пользу подопечных фонда «Подарок Ангелу».

"Доброшрифт"