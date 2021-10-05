Почему в России деньги называют «бабками»

В наши дни нечасто услышишь, что на деньги говорят «бабки», но буквально 10–15 лет назад это жаргонное название использовалось повсеместно. Ну а в 90 е годы «бабками» называли денежные знаки почти все начиная от «новых русских» в малиновых пиджаках и заканчивая школьными учителями. Как появилось такой стойкое, но совсем нелогичное название?

Вы будете удивлены, но слово «бабки» появилось в обиходе не в штормовых 90 х и даже не в эпоху СССР. Чтобы проследить его происхождение, нужно вернуться в 19 век. В 1866 появились купюры 100 рублей, на которых красовался портрет императрицы Екатерины II Великой.

Эта значимая в российской истории особа была бабушкой императоров Александра I и Николая I. Сама сторублевая купюра была в середине 19 века большой суммой, которую держали в руках далеко не все, а кое-кто и в глаза не видел. За эти деньги можно было купить 4 коровы или неплохой крестьянский дом.

Купюра 100 рублей имела все права получить свое особое название и вскоре в народе ее начали называть «царской бабкой» — немного фамильярно, но все же с оттенком уважения. Слово «царская» со временем потерялось, и сторублевка превратилась просто в «бабку» или «катеринку».

Простонародное название прилипло к крупной банкноте еще и потому, что на ней Екатерина II была изображена в преклонном возрасте, в период самой своей бурной государственной деятельности. Деньги с портретом императрицы были в обиходе еще в начале 20 века и слово «бабки» намертво прикипело к крупным купюрам.