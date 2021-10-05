Почему в России деньги называют «бабками»

В наши дни нечасто услышишь, что на деньги говорят «бабки», но буквально 10–15 лет назад это жаргонное название использовалось повсеместно. Ну а в 90 е годы «бабками» называли денежные знаки почти все начиная от «новых русских» в малиновых пиджаках и заканчивая школьными учителями. Как появилось такой стойкое, но совсем нелогичное название?
Вы будете удивлены, но слово «бабки» появилось в обиходе не в штормовых 90 х и даже не в эпоху СССР. Чтобы проследить его происхождение, нужно вернуться в 19 век. В 1866 появились купюры 100 рублей, на которых красовался портрет императрицы Екатерины II Великой.
Эта значимая в российской истории особа была бабушкой императоров Александра I и Николая I. Сама сторублевая купюра была в середине 19 века большой суммой, которую держали в руках далеко не все, а кое-кто и в глаза не видел. За эти деньги можно было купить 4 коровы или неплохой крестьянский дом.
Купюра 100 рублей имела все права получить свое особое название и вскоре в народе ее начали называть «царской бабкой» — немного фамильярно, но все же с оттенком уважения. Слово «царская» со временем потерялось, и сторублевка превратилась просто в «бабку» или «катеринку».
Простонародное название прилипло к крупной банкноте еще и потому, что на ней Екатерина II была изображена в преклонном возрасте, в период самой своей бурной государственной деятельности. Деньги с портретом императрицы были в обиходе еще в начале 20 века и слово «бабки» намертво прикипело к крупным купюрам.
Постепенно это слово стали использовать по отношению ко всем бумажным деньгам. Когда появилось новое поколение людей, советских, не заставших дореволюционные денежные знаки, то «бабками» стали называть уже все деньги, в том числе и любые монеты. Сейчас это слово постепенно уходит из употребления, и многие считают его вульгарным и старомодным. Не знаем как насчет первого, но слово и в самом деле «антикварное», дореволюционное. Смотрите также — Деньги штука серьезная – удивительные купюры и монеты со всего света