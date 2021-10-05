Самые громкие хакерские атаки и утечки данных в истории

Взлом Facebook, атака на аккаунты знаменитостей в Twitter, утечка данных Yahoo — ежегодно жертвами хакерских атак становятся миллионы людей, корпорации и целые страны. "Рамблер" расскажет о самых масштабных кибератаках в истории.

Facebook

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В марте 2020 года британская компания Comparitech сообщила об утечке данных более 267 миллионов пользователей Facebook. Также в августе 2020 года эксперты из компании DarkNet Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) обнаружили в Cети персональные данные 150 миллионов пользователей Facebook, Instagram и LinkedIn. Тогда компания была обязана выплатить рекордные пять миллиардов штрафа.

А четвертого октября 2021 году пользователи всего мира остались без Facebook и многих других его сервисов. В компании объявили, что к свою привели изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов. По слухам, такой глобальный сбой привел к утечке данных более миллиарда пользователей, однако вице-президент Facebook Сантош Джанардан не подтвердил эту информацию. На фоне случившегося Марк Цукерберг, основатель компании, потерял около шести миллиардов долларов, и в рейтинге самых богатых людей по версии Forbes с третьего места он опустился на шестое.

Twitter

В июле 2020 года были атакованы аккаунты таких знаменитостей, как Билл Гейтс, Канье Уэста, Илона Маска, Барака Обамы и многих других, а также ряд компаний, среди которых Apple и Uber. Злоумышленники от имени известных личностей США призывали отправлять биткоины на криптокошелек. который был указан в посте, и каждый перевод они обещали вернуть в двойном размере. Раньше взлому в Twitter подвергались лишь отдельные аккаунты, например, Дональда Трампа в 2015 и даже гендиректора Twitter Джека Дорси в 2019 году.

В итоге, в 2020 году была произведена кибератака на более чем 50 верифицированных аккаунтов, за первые часы мошенникам удалось получить более 110 тысяч долларов.

Yahoo

В 2013 и 2014 годах злоумышленники взломали аккаунты пользователей Yahoo. Мошенникам удалось украсть их личные данные, включая адреса электронной почты и телефонные номера. Однако сама компания Yahoo объявила о кибератаке лишь в 2016 году.

В итоге ответственность за случившееся была возложена на сотрудников ФСБ и двух хакеров из России и Канады, и только канадец признал вину и был приговорен к пяти годам лишения свободы.

По подсчетам аналитиков, пострадало около трех миллиардов учетных записей, а расчетная стоимость компании снизилась на 350 миллионов долларов.

Marriot

В 2014 была взломана система, где хранились все данные о клиентах сети отелей Marriot, а именно имена, фамилии, паспортные, контактные и платежные данные. Однако атака вскрылась спустя лишь четыре года.