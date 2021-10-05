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Почему в Германии запрещено ночевать на даче

Мария Иглина
51 минуту назад

Немцам запрещено оставаться на собственных дачах на ночь и всему виной один закон. Как именно возникло такое ограничение и чем оно вызвано — рассказывает "Рамблер".

Почему в Германии запрещено ночевать на даче
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В Германии дача называется Kleingarte, что в переводе означает маленький сад. Обычно такая дача представляет собой небольшой участок, а именно максимум на четыре сотки, где владелец может построить дом. Чаще всего немецкие дачи находятся в аренде, поскольку в Германии земля довольно дорогая и далеко не каждому по карману.

Kleingarte не располагаются загородом, как это обычно сделано в России, они находятся в черте города на непригодных или неудобных для городского строительства землях. Большинство из них также располагаются вдоль автобанов и железнодорожных веток.

При всем этом в Германии не так популярны подобные дачи, а все из-за ряда запретов. Например, с 13 до 15 и после 19 часов запрещается пользоваться садовым инвентарем и инструментом, привлекать наемных рабочих, выращивать сельхозпродукцию на продажу, а также деревья высотой более двух с половиной метров. Также не разрешено строить двухэтажные дома, покрывать тротуарной плиткой или бетонировать более 6% территории участка, углублять подвалы более чем на 80 сантиметров, проводить газ, ставить стационарный туалет. И это далеко не все запреты. Но самый удивительный из них — нельзя ночевать на собственной даче.

Дело в том, что в домах по закону не устанавливают пожарную сигнализацию и, в целях безопасности, немцам запрещено оставаться в своих же дачах. Стоит отметить, что за соблюдением правил строго наблюдает садовая комиссия, которую выбирают члены садового товарищества.

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